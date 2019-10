Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Occasion manquée ! L'Olympique lyonnais a été défait sur la pelouse du Benfica Lisbonne (2-1) et a perdu l'opportunité de garder son siège de leader au sein du groupe G, mercredi lors de la 3e journée de la Ligue des champions.

Avec ce résultat, l'OL a connu sa première défaite européenne de la saison et laissé les Allemands du RB Leipzig prendre la tête de la poule avec 6 points après leur victoire sur le le Zénith Saint-Pétersbourg (2-1) reléguant les Lyonnais au troisième rang, à deux longueurs. Le même total que les Russes, alors que le Benfica reste à l'affut avec 3 points.

Avec un seul succès lors des 10 dernières rencontres, Lyon n'a pas trouvé la bouffée d'oxygène que l'entraîneur Rudi Garcia réclamait pour cette rencontre de Ligue des Champions.

Et malgré les avertissements de Garcia avant sa deuxième rencontre sur le banc de l'OL, qui se méfiait de l'entame de match, les Lyonnais ont été cueillis d'entrée par un but de Rafa Silva, tout juste revenu d'une blessure aux adducteurs (4e).

Peinant à se dégager, la défense de l'OL a vu Franco Cervi intercepter un ballon à l'entrée de la surface avant de servir sur un plateau Rafa Silva, l'international portugais vainqueur de l'Euro-2016 ne se faisant pas prier pour décocher un tir croisé imparable pour son compatriote Anthony Lopes.

Les Lyonnais ont su revenir grâce à un but de Memphis Depay, de retour dans le onze, qui a profité d'un bon centre de Léo Dubois dans la surface portugaise pour ajuster le portier grec du Benfica Odisseas Vlachodimos (70).

- Relance incompréhensible -

Néanmoins, tous ces efforts ont été anhilés par une erreur d'Anthony Lopes, avec une relance à la main incompréhensible du portier lyonnais en direction du milieu de terrain, directement interceptée par Pizzi qui a tiré dans le but vide (85e).

Avant cela, les Lyonnais avaient la maîtrise du ballon mais éprouvaient des difficultés à se montrer dangereux.

Il a fallu attendre une ouverture de Martin Terrier vers Maxwel Cornet par-dessus la défense lisboète pour voir la première véritable occasion lyonnaise, mais Grimaldo est revenu à toute vitesse pour contrer in extremis la frappe de l'international ivoirien (29e).

Jusqu'à la pause, Lyon a gardé le commandement des opérations mais manquait de tranchant pour mettre en difficulté le Benfica Lisbonne, s'exposant dangereusement aux contres portugais, à l'image d'une sortie parfaite d'Anthony Lopes dans les pieds de Gedson Fernandes, isolé dans la surface lyonnaise (43e).

Au retour des vestiaires, les hommes du Rudi Garcia ont gardé les mêmes ingrédients, cette fois en s'approchant davantage des buts portugais.

Et après avoir touché la barre transversale à la suite d'une frappe de Cornet déviée par Ferro (64e), Memphis Depay a cru offrir le point du match nul.

C'était sans compter sur le manque de concentration d'Anthony Lopes, qui ne gardera certainement pas un bon souvenir de son retour au Portugal, le vainqueur de l'Euro-2016 plombant avec son erreur le temps fort de son équipe et peut-être son destin au sein du groupe G.

De son côté, le Benfica Lisbonne a maintenu son invincibilité à domicile face aux équipes françaises en compétitions européennes, avec un 15e match sans défaite.



