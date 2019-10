Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Trois personnes sont décédées dans les intempéries qui ont frappé ces trois derniers jours le sud de la France, causant des inondations et des "dégâts importants", a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dans un communiqué.

Cet épisode de violentes pluies, qui "a impacté simultanément jusqu'à huit départements", a donné lieu à 1.773 interventions et mobilisé plus de 2.000 sapeurs-pompiers et forces de la Sécurité Civile, a ajouté le ministre, sans préciser où sont décédées les trois personnes. Jeudi, seule la Haute-Corse restait en vigilance orange "orages" et "pluie-inondations", selon Météo-France.



