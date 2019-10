Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

Un jeune homme de 22 ans, filmé en juin dernier en train d'arracher la tête d'un coq vivant avec les dents, a été condamné vendredi à Bayonne à 80 heures de travail d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois.

Poursuivi pour "actes de cruauté envers un animal", ce joueur de pelote basque de haut niveau avait choisi la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.

La diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo, prise au téléphone portable en juin dernier lors d'un repas arrosé aux fêtes d'Hasparren, avait suscité une vive émotion.

Les cinq parties civiles, dont la Fondation Bardot et la SPA, ont également demandé 4.000 euros de dommages et intérêts, sur lesquels le tribunal se prononcera le 8 novembre.

Le président du tribunal a noté que le "coq a été victime de la bêtise humaine et l'humain de la tyrannie numérique".

L'avocat du jeune homme, Me Khiet Nguyen, a affirmé que son client qui "va assumer", avait "regretté dès le lendemain" son geste, affirmant que lui et sa famille avaient ensuite fait l'objet de menaces sur les réseaux sociaux.

Daniel Raposo, responsable local de la Fondation Bardot, a estimé la peine "un peu limite".

Les images, outre d'innombrables commentaires émus, insultes, menaces en ligne, avaient aussi généré une pétition "pour que l'équipe de France de Pelote basque exclue le joueur", et "que ses sponsors arrêtent de le sponsoriser". Une pétition qui avait revendiqué en cinq jours plus de 73.000 signatures.

La Fédération française de pelote basque avait dans un communiqué appelé "à faire preuve de modération dans cette épreuve", soulignant que "ce jeune athlète a une parfaite conscience de son acte, et a toujours eu un comportement irréprochable en compétition".



