Saint-Etienne, incapable de battre les Ukrainiens d'Olexandriya (1-1), et Rennes, réduit à neuf et battu par les Roumains de Cluj (1-0), sont derniers de leur groupe à l'issue de la 3e journée de Ligue Europa marquée par le show de Pépé avec Arsenal.

. Rennes voit rouge puis noir

Avec deux cartons rouges à l'entame de chaque période, la mission est vite devenue impossible pour les Rennais face aux Roumains de Cluj (1-0)

L'exclusion du gardien breton Edouard Mendy, après seulement cinq minutes de jeu a jeté le tout jeune Pépé Bonet dans le grand bain.

Et le portier de 16 ans s'est incliné sur le coup franc qui a suivi (9e). Avant d'être fautif d'une mauvaise relance, sur l'action qui a conduit au carton rouge d'Eduardo Camavinga (46e).

A neuf et sans sa révélation de ce début de saison, Rennes a perdu et reste dernier de son groupe (1 pt), à 5 unités d'une place qualificative pour les 16es de finale.

. Saint-Etienne patine

Incapables de battre le club ukrainien d'Olexandriya (1-1), les Verts sont bons derniers de leur groupe (2 pts) mais restent à trois longueurs des deux premières places.

Les hommes de Claude Puel ont manqué de précision face au but, à l'image de Romain Hamouma (66e, 90e), lors d'une soirée qui brûlera sans doute l'esprit de Gabriel Silva.

Au bord des larmes après avoir ouvert le score, le Brésilien, qui rejouait pour la première fois depuis huit mois et une rupture du tendon d'Achille gauche, s'est figé dans la même position, à genoux et le visage entre ses mains, quand il a trompé son propre gardien en détournant un centre ukrainien.

. Arsenal à réaction

Les Gunners, pilonnés par Guimarães, ont arraché la victoire face aux Portugais grâce à Nicolas Pépé, dont l'entrée en jeu (75e) a dynamité la rencontre.

De deux missiles sur coup franc (80e et 90e+3), l'ancien Lillois, en demi-teinte depuis son arrivée à Londres, a offert le succès à l'équipe d'Unai Emery qui a souffert pendant une grande partie du match.

Elle était même encore menée 2-1 jusqu'à dix minutes de la fin du temps réglementaire et le début du show Pépé.

Cette victoire sur le fil permet à Arsenal de conserver la tête du groupe (9 pts) et de rebondir après le revers à Sheffield lundi (1-0).

. Manchester United assure

Les Red Devils ont repris les commandes de leur groupe (7 pts) au Partizan Belgrade grâce à un penalty transformé en Serbie par le Frenchy Anthony Martial (1-0), de retour de blessure depuis ce week-end et le derby contre Liverpool (1-1). Un troisième but cette saison pour l'ex-Monégasque en seulement cinq matches. Une des rares satisfactions de la soirée pour Manchester United, pas franchement convaincant.

Coincé à la 14e place de Premier League, MU n'avait plus gagné à l'extérieur depuis sa qualification invraisemblable à Paris en 8e de finale retour de la Ligue des champions en mars (3-1).



