Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 55 minutes

L'Afrique du Sud, vainqueur du pays de Galles (19-16) dimanche en demi-finale, affrontera l'Angleterre en finale de la Coupe du monde de rugby, le samedi 2 novembre à Yokohama.

L'affiche de cette finale est identique à celle de l'édition 2007, où les Springboks avaient décroché leur deuxième titre aux dépens des Anglais (15-6).

Douze ans plus tard, les Sud-Africains, également sacrés en 1995, signent leur retour en finale à l'issue d'un match cadenassé, et ponctué de nombreuses fautes.

Les deux équipes étaient à égalité (16-16) à cinq minutes de la fin, lorsque le buteur Handré Pollard a offert la qualification à son équipe d'une pénalité réussie à 35 mètres sur la gauche des poteaux gallois.

Pollard a inscrit 14 des dix-neuf points de son équipe; dont le seul essai a été inscrit par le centre Damian De Allende (57), alors que l'ailier Josh Adams a marqué le seul essai gallois (65).

L'Angleterre s'était qualifiée samedi pour la finale en battant les All Blacks, double tenants du titre (19-7).

Le match pour la 3e place opposera les Gallois aux Néo-Zélandais vendredi 1er novembre.



Par Hachem OSSEIRAN - © 2019 AFP