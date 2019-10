Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

L'Afrique du Sud, vainqueur du pays de Galles (19-16) dimanche en demi-finale, affrontera l'Angleterre en finale de la Coupe du monde de rugby, le samedi 2 novembre à Yokohama.

L'affiche de cette finale est identique à celle de l'édition 2007, où les Springboks avaient décroché leur deuxième titre aux dépens des Anglais (15-6).

Douze ans plus tard, les Sud-Africains, également sacrés en 1995, signent leur retour en finale à l'issue d'un match cadenassé, et ponctué de nombreuses fautes.

"C'était vraiment un match angoissant. On avait perdu nos quatre derniers matches contre eux. Et le match aurait pu tourner pour eux. Je les respecte tellement ainsi que leur entraîneur. Je pense que nous avons été un peu chanceux", a lancé Rassie Erasmus, le sélectionneur sud-africain.

Les deux équipes étaient à égalité (16-16) à cinq minutes de la fin, lorsque le buteur Handré Pollard a offert la qualification à son équipe d'une pénalité réussie à 35 mètres sur la gauche des poteaux gallois.

Pollard a inscrit 14 des dix-neuf points de son équipe, dont le seul essai a été inscrit par le centre Damian De Allende (57), alors que l'ailier Josh Adams a marqué le seul essai gallois (65).

L'Angleterre s'était qualifiée samedi pour la finale en battant les All Blacks, double tenants du titre (19-7).

Le match pour la 3e place opposera les Gallois aux Néo-Zélandais vendredi 1er novembre.

"Nous perdons de peu mais peut-être que nous aurons une autre occasion (d'arriver en finale). Ce n'était pas notre jour, mais je suis toujours fier d'enfiler ce maillot et de représenter tout le monde dans ce stade", a déclaré le capitaine gallois Alun Wyn Jones, au bord des larmes, au coup de sifflet final.

Déjà battus en demi-finale en 1987 (face aux All Blacks 49-6) et 2011 (contre la France 9-8), les Gallois laissent échapper une troisième occasion de se hisser en finale de la Coupe du monde.

Avant même le match pour la troisième place, ce match marque la fin de l'aventure pour le sélectionneur néo-zélandais du pays de Galles, Warren Gatland qui rêvait de hisser son équipe en finale avant de quitter le poste qu'il occupe depuis 2008.



