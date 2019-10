Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en Afghanistan ne seront pas publiés avant le 14 novembre, près d'un mois plus tard que prévu, ce qui risque de nourrir encore les soupçons de fraude.

Le premier tour de l'élection s'est déroulé le 28 septembre et les résultats devaient être annoncés le 19 octobre. Mais la commission électorale a indiqué la semaine dernière qu'ils seraient retardés et a précisé dimanche qu'ils ne seraient dévoilés que le 14 novembre.

En annonçant la nouvelle, la présidente de la commission, Hawa Alam Nuristani, a expliqué que plusieurs incidents avaient ralenti le décompte des voix et que la commission ne voulait pas "sacrifier la transparence à la vitesse".

Parmi ceux-ci, une tentative de piratage de source inconnue du système Dermalog, le fournisseur allemand de machines biométriques destinées à éviter que des personnes ne votent plusieurs fois, ont explique des responsables.

Mardi, deux policiers ont passé la nuit dans le principal centre de données électorales, censé être fermé. L'explication officielle, à savoir qu'ils voulaient simplement... s'abriter du froid, a été qualifiée de ridicule par les partisans d'Abdullah Abdullah, le principal rival du président sortant.



