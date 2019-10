Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Kylian Mbappé va débuter un match avec le Paris SG pour la première fois depuis deux mois: le champion du monde est aligné pour le choc contre Marseille dimanche, au contraire d'Edinson Cavani, remplaçant.

L'entraîneur Thomas Tuchel l'aura fait trépigner plusieurs matches en le laissant sur le banc pour ménager sa cuisse fragilisée depuis sa blessure fin août. Cela ne l'avait pas empêché de marquer quatre buts en deux rencontres, dont un triplé à Bruges mardi.

Cette fois, le Parisien est bien dans le onze de départ pour affronter l'OM au Parc des Princes (21h00), associé en attaque à Angel Di Maria, intenable cette saison, et Mauro Icardi, la recrue de dernière minute qui brille depuis plusieurs matches.

Celui-ci est de nouveau préféré au chouchou du Parc des Princes Edinson Cavani, de retour d'une blessure à une hanche mais qui n'a toujours pas disposé de la moindre minute de jeu.

En l'absence de Neymar, un milieu de terrain à trois a été pensé par Tuchel, avec Marco Verratti, Marquinhos et Ander Herrera.

Devant le gardien Keylor Navas, Thiago Silva et Presnel Kimbembe composent la charnière centrale. En l'absence de Thomas Meunier, blessé mardi en Belgique, Colin Dagba fait son retour en tant que latéral droit, lui aussi ayant été blessé plusieurs semaines. A gauche, Juan Bernat est logiquement aligné.

Côté marseillais, Dimitri Payet fait son retour après cinq semaines loin des terrains à cause d'une suspension. Il épaulera la recrue argentine Dario Benedetto, titulaire avec Valère Germain en attaque.

L'Espagnol Alvaro Gonzalez, tout juste de retour de blessure, est remplaçant: André Villas Boas a choisi une charnière Boubacar Kamara-Duje Caleta-Car pour débuter ce choc. Enfin, Maxime Lopez est préféré à Morgan Sanson au milieu.

Les équipes:

PSG: Navas - Dagba, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Verratti - Di Maria, Icardi, Mbappé

Marseille: Mandanda (cap.) - Sarr, Kamara, Caleta-Car, Sakai - Lopez, Strootman, Rongier - Germain, Benedetto, Payet

Arbitre: Benoît Bastien



Par Anwar AMRO - © 2019 AFP