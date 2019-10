Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Jo-Wilfried Tsonga, 35e mondial, a décroché lundi son ticket pour le deuxième tour du Masters 1000 de Bercy, éliminant Andrey Rublev (22e), en trois sets, 4-6, 7-5, 6-4.

D'abord mené, le Manceau de 34 ans, qui a enchainé les coups gagnants et les fautes grossières, a su profiter de la fébrilité du Russe, qui a montré de nombreux signes d'agacement, pour venir s'imposer après plus de 2h20 d'un combat animé .

Au deuxième tour, le Français affrontera l'Italien Matteo Berrettini, demi-finaliste à Vienne la semaine dernière et qui vient tout juste de faire son entrée dans le top 10 mondial (9e).



