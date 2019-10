Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Jo-Wilfried Tsonga, 35e mondial, a décroché lundi son ticket pour le deuxième tour du Masters 1000 de Bercy, éliminant Andrey Rublev (22e), en trois sets, 4-6, 7-5, 6-4.

D'abord mené, le Manceau de 34 ans, qui a enchainé les coups gagnants (47) et les fautes grossières (32), a su profiter de la fébrilité du Russe, qui a montré de nombreux signes d'agacement, pour venir s'imposer après plus de 2h20 d'un combat animé.

"C'est clair que je suis content d'avoir gagné. Tout n'a pas été parfait, mais le plus important reste la victoire", a déclaré Tsonga à l'issue de la rencontre.

Un peu en dedans au 1er set, le Français a ensuite fait le choix de changer de stratégie pour retourner la partie. "Dans le deuxième set, je me suis rapproché de la ligne, même sur sa première (balle) pour essayer de lui enlever du temps, et puis être surtout très agressif sur ses secondes (balles) pour lui mettre énormément de pression", a-t-il expliqué.

"Sur les deux derniers sets, j'ai joué du bon tennis. Il va falloir continuer pour espérer poursuivre l'aventure" dans le tournoi, a analysé le Français.

Au deuxième tour, Tsonga affrontera l'Italien Matteo Berrettini (23 ans), demi-finaliste à Vienne la semaine dernière et qui vient tout juste de faire son entrée dans le top 10 mondial (9e).



