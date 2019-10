Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

1 mondial, a semblé très faible physiquement mercredi pour son entrée en lice au Masters 1000 de Paris face à Corentin Moutet (97e), mais il s'en est sorti en profitant des nombreuses erreurs de son adversaire battu 7-6 (7/2), 6-4.

Le Serbe, qui cèdera à Rafael Nadal son trône mondial à l'issue du tournoi quoi qu'il arrive, affrontera jeudi Diego Schwartzman (15e) ou Kyle Edmund (75e).

Dans le 1er set, Djokovic a multiplié les fautes directes (22 pour 11 points gagnants). Comme exténué, il n'a dû son salut qu'au grand nombre de fautes commises par Moutet (23 pour 11 points gagnants) et à son incapacité à conclure les points importants.

Le Français a en effet breaké pour mener 4-3, puis 5-3 après avoir sauvé quatre balles de débreak. Mais le Serbe est revenu, sauvant au passage deux balles de set, et sur sa lancée a dominé le jeu décisif.

Bras ballants entre les échanges, Djokovic a su concentrer ses forces pour faire le break et mener 2-1 dans le deuxième set. Il a poursuivi sur sa lancée jusqu'à 4-1.

Le Djoker a perdu l'une de ses mises en jeu, mais est resté solide par la suite pour remporter le match après 1h46 de souffrance manifeste.



