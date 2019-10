Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

Jo-Wilfried Tsonga (35e) s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris en s'offrant l'Italien Matteo Berrettini, N.

9 mondial et prétendant au Masters, en deux sets 6-4, 6-3 mercredi.

"J'ai joué mon meilleur tennis de la saison, a commenté le Français. Cette victoire, c'est très bien, ça veut dire que mon jeu est revenu à un très bon niveau. Le but, c'est maintenant d'enchaîner."

Tsonga (34 ans), affrontera l'Allemand Jan-Lennard Struff (36e) jeudi pour une place en quarts de finale.

Cette défaite de Berretini, actuellement en position de dernier qualifié virtuel pour le Masters de fin d'année, fait les affaires de Gaël Monfils, un des rares joueurs encore en course pour le prestigieux tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison, et qui pourrait désormais rallier Londres s'il atteint la finale à Bercy.

Elle est aussi synonyme de qualification assurée pour le Masters pour le jeune Allemand Alexander Zverev, précisément le champion sortant. Un seul sésame reste donc à attribuer.

Cette victoire de Tsonga sur un joueur du top 10 est seulement sa deuxième depuis deux ans, après celle obtenue cet été à Washington aux dépens du Russe Karen Khachanov, alors N.8 mondial.

"Je suis très content, c'était loin d'être gagné d'avance", a souligné Tsonga qui était 256e mondial il y a un an.

Monfils est, lui, opposé au Moldave Radu Albot (50e) en huitièmes de finale.



