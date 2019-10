Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

L'arme fatale, le retour: absent en demi-finales, l'ailier de poche du Stade Toulousain Cheslin Kolbe a été titularisé jeudi pour la finale de la Coupe du monde, samedi à Yokohama (banlieue de Tokyo), où sa capacité à casser les défenses pourrait aider l'Afrique du Sud dans sa quête d'un troisième sacre.

Le sélectionneur des Springboks Rassie Erasmus peut maintenant l'avouer: "Pour être honnête, nous étions un peu nerveux de ne pouvoir compter sur lui pour la demi-finale" remportée contre le pays de Galles (19-16).

Insuffisamment rétabli d'une blessure à une cheville contractée lors du dernier match de poules contre l'Italie (49-3 le 4 octobre), en deçà de son niveau en quarts de finale face au Japon (26-3), Kolbe avait en effet été remplacé dans le XV de départ par Sbu Nkosi.

"Je me suis entraîné avec le reste de l'équipe ces deux dernières semaines. Je suis revenu à 100% de mes capacités, ma cheville va très bien" rassure Kolbe, "très frustré" d'avoir manqué la demi-finale "d'autant que je me suis blessé dans les dernières secondes" contre l'Italie, après avoir inscrit un doublé -- ses deux seuls essais de la compétitions.

L'ailier de poche (1,71 m pour 80 kg) remis sur pied, Erasmus fait donc démarrer contre l'Angleterre ce "joueur de classe mondiale, il l'a montré à chaque fois qu'il a joué pour nous, que ce soit à l'aile ou à l'arrière"

"C'est le facteur X, tout le monde le sait, et nous en aurons besoin face à la défense anglaise" ajoute le sélectionneur, qui a lancé Kolbe (26 ans, 13 sél.) dans le grand bain international en septembre 2018, après ses prestations époustouflantes avec le Stade Toulousain.

- "Dynamite en petits paquets" -

"Il a été absolument génial ces deux dernières années. On a vu à quel point il était bon en Coupe d'Europe et en Top 14, c'est un joueur qui incarne pleinement ce dicton qui veut que la dynamite soit livrée en petits paquets" souligne Bryan Habana, ailier des Springboks champions du monde en 2007.

"Il mérite probablement d'avoir le prix du meilleur joueur de l'année 2019 (décerné dimanche, NDLR). C'est très impressionnant de voir comment il a su tirer parti des opportunités qui se sont présentées à lui, à Toulouse et pour l'Afrique du Sud" ajoute le détenteur du record d'essais en Coupe du monde (15, comme Jonah Lomu).

Jugé trop petit pour les canons sud-africains, Kolbe a en effet été ignoré par les précédents sélectionneurs, malgré ses prestations remarquées avec l'équipe sud-africaine de rugby à 7. Avant de crever l'écran dès son arrivée en France, à l'été 2017.

"Il a atteint ce niveau de jeu où les gens espèrent presque qu'il n'aura pas le ballon parce qu'ils savent à quel point il peut être dangereux" juge Habana.

- Les Anglais "en éveil" -

A commencer par les Anglais samedi, qui ont bien identifié le danger Kolbe, capable de briser n'importe quelle défense par ses appuis, crochets, pointe de vitesse, et sa capacité à rebondir sur les adversaires ou échapper à leurs placages grâce à sa tonicité et son centre de gravité extrêmement bas. Autant de qualités qui ont probablement manqué pour casser le rideau défensif gallois.

"Tout le monde est conscient de la menace qu'il représente. Quand il a le ballon, tout l'équipe doit être en éveil, pas seulement les joueurs qui se trouvent à proximité de lui. Il créé des occasions à partir de rien. C'est important de l'avoir pour l'Afrique du Sud, au sein d'une équipe physique" explique ainsi Owen Farrell, capitaine de l'Angleterre de nouveau aligné au centre, comme en demi-finales face à la Nouvelle-Zélande (19-7), pour former une doublette de N.10 avec George Ford, titularisé à l'ouverture.

"Ils vont essayer de le trouver le plus possible. Sa présence ne va pas vraiment changer leur plan de jeu, ils vont juste tenter de lui donner le ballon au maximum dans les espaces" abonde l'arrière Elliot Daly.

Kolbe s'attend justement a être bombardé "dans les airs" par Daly et les artilleurs anglais Ford et Farrell. Ils devront se montrer précis, au risque de lui offrir des ballons de relance qu'il affectionne.



