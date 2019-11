Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Une école de Béziers et deux salles de classe d'un collège ont été détruites jeudi soir par un incendie "criminel" et des policiers ont été la cible de jets de pierres et de tirs de mortiers, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

