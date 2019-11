Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Novak Djokovic, N.

Novak Djokovic, N.

1 mondial, n'a fait qu'une bouchée vendredi de Stefanos Tsitsipas (7e) 6-1, 6-2 et s'est qualifié en 58 minutes pour les demi-finales du Masters 1000 de Paris.

Le Serbe, quadruple vainqueur à Paris et manifestement remis des pépins de santé qui l'ont handicapé en début de tournoi, affrontera samedi pour une place en finale Grigor Dimitrov (27e) qui a écarté Cristian Garin (42e) plus tôt dans la journée.

Tsitsipas, qui jouait à 21 ans son premier quart à Bercy, menait 2 victoires à une dans ses face-à-face avec Djokovic qu'il était le dernier à avoir battu, en quarts à Shanghai. Les deux hommes sont désormais à égalité.

Le Grec de 21 ans a été complètement débordé d'entrée de match pour être mené 5-0. Il n'a jamais pu revenir dans la partie.

Cette victoire permet en outre au "Djoker" de préserver ses chances de terminer l'année N.1 mondial, même si Rafael Nadal le détrônera quoi qu'il arrive à l'issue du tournoi parisien.

Selon les résultats à Bercy, Djokovic peut retrouver son bien aux Masters de Londres (10-17 novembre) qui réunissent les 8 meilleurs joueurs de la saison.

Nadal jouera son quart parisien en soirée face à Jo-Wilfried Tsonga (35e). S'il remporte dimanche son premier titre à Bercy, il sera assuré de terminer l'année sur le trône mondial quels que soient les résultats des Masters.



Par Natalia CANO et Patrick ANIDJAR - © 2019 AFP