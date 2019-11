Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Trente-trois personnes ont été blessées dimanche sur l'autoroute A1, dont quatre grièvement, dans l'accident d'un car effectuant la liaison Paris-Londres, a annoncé la préfecture de la Somme.

A 11H50, un autocar de la compagnie Flixbus a fait une sortie de route au niveau de la sortie 13 - Estrées-Deniécourt (entre Amiens et Saint-Quentin) - et s?est couché sur le flanc, a indiqué la préfecture dans un communiqué, sans préciser les circonstances de l'accident.

Sur les 33 personnes à bord, 29 ont été légèrement blessées et quatre grièvement, selon la préfecture. Aucun des blessés graves n'a son pronostic vital engagé, a t-elle précisé. Parmi les passagers figuraient 11 Français, 10 Britanniques, cinq Américains, deux Roumains, un Espagnol, un Australien, un Mauricien, un Japonais et un Sri-Lankais.

Les blessés ont été répartis sur différents centres hospitaliers de la région, notamment à Amiens et Péronne. Les pompiers de la Somme ont indiqué à l'AFP dénombrer cinq blessés graves, sans préciser si leur pronostic vital était engagé.

D'importants moyens de secours ont été mobilisés, dont des équipes du Samu, du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et de la gendarmerie.

L'accident a provoqué la fermeture provisoire de la sortie 13, sans couper la circulation sur l'autoroute, qui est revenue à la normale. Le bus accidenté a été évacué dans l'après-midi.

Dans un communiqué, Flixbus a indiqué être en "contact étroit avec les autorités locales afin de déterminer les causes exactes de l'accident, ainsi que pour assurer la prise en charge des passagers".

L'entreprise a mis en place un numéro d?urgence - le 0080030013730 - et un e-mail : specialcare@flixbus.com, a-t-elle précisé à l'AFP.

