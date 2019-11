Quelque 35.000 foyers restaient privés d'électricité lundi matin dans le Sud-Ouest, où la façade atlantique a été balayée par le tempête Amélie, a indiqué le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis à l'AFP.

"Les 1.700 salariés et entreprises prestataires sont toujours mobilisés sur le terrain. Prochain point plus précis à 9h00", a indiqué Enedis à 6H45 lundi. Rafales à plus de 160 km/h, routes coupées par des arbres, Amélie, première tempête de l'automne, a balayé la façade atlantique, privant d'électricité jusqu'à 140.000 foyers dimanche à la mi-journée, tandis qu'une femme était recherchée dans le Sud-Est après de fortes pluies.

Dimanche, les personnes privées d'électricité étaient principalement des habitants du Sud-Ouest: Pyrénées-Atlantiques, Landes, Dordogne, Charente-Maritime, Charente.

Par ailleurs, quatre trains reliant Hendaye et Tarbes à Paris ont fini par arriver en gare de Montparnasse lundi matin après plusieurs heures de retard, le dernier peu avant 04h00, a indiqué la SNCF.

Certains étaient partis dimanche matin mais, après le passage de la tempête, le trafic a été perturbé par "une cinquantaine d'arbres sur les voies" dans le Sud-Ouest étendu, et il a fallu procéder à des interventions de nettoyage avant que les trains puissent continuer leur route.

La Charente-Maritime était en vigilance orange crues. Selon Météo France la perturbation doit se déplacer vers l'est au cours de la journée.



AFP