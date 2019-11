Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Pendant trois jours, le photographe libanais Patrick Baz a tiré le portrait de manifestants, de retour ou en chemin vers le lieu principal de rassemblement à Beyrouth depuis l'éclosion d'un mouvement de contestation ayant mobilisé des centaines de milliers de personnes au Liban.

Depuis le 17 octobre, des Libanais de toutes confessions, classes sociales et bords politiques manifestent dans plusieurs régions du pays, mais aussi à l'étranger, contre une classe politique qu'ils jugent corrompue et incompétente.

Le photographe de l'AFP a installé un studio dans le centre de la capitale et a demandé à des manifestants, brandissant des drapeaux ou arborant ses couleurs, s'ils voulaient poser.

Chacun des 58 participants a choisi sa pose et écrit quelques mots pour expliquer ce qui le motivait à prendre part aux manifestations.

Parmi eux figurent des célébrités - comme la réalisatrice Nadine Labaki, l'actrice Nada Abou Farhat ou encore le styliste Rabih Kayrouz.

D'autres encore sont devenus des symboles de la contestation ces deux dernières semaines comme Laure Ghorayeb, une artiste de 88 ans, ou encore Salim Ghadban, qui a été brutalement frappé par la police.

Cette série de portraits publiée par l'AFP montre également des anonymes, désireux de faire entendre leur voix.

"Construire une nouvelle société", "Redécouvrir la fierté nationale perdue" : chaque message figurant dans ces portraits exprime les doléances des manifestants et leur espoir pour un futur meilleur.



