Pas de surprise dans le onze parisien pour affronter Bruges en Ligue des champions ce soir (21h00): l'Argentin Mauro Icardi est préféré en pointe à l'Uruguayen Edinson Cavani, comme depuis plusieurs semaines au PSG, tandis que Thiago Silva et Marco Verratti, absents ce week-end, font leur retour comme titulaires.

Icardi, sept buts sur ses six derniers matches, garde la confiance de l'entraîneur Thomas Tuchel au détriment du meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale, pas titularisé une seule fois depuis la fin du mois d'août, jour de sa blessure à une hanche guérie depuis plusieurs semaines déjà.

Autour de l'Argentin, Kylian Mbappé, triple buteur à l'aller en Belgique (5-0) et Angel Di Maria sont logiquement associés en l'absence de Neymar. Au milieu, le trio Idrissa Gueye-Marquinhos-Verratti prend ses aises: l'Italien, absent lors de la défaite à Dijon pour un pépin au mollet droit vendredi, est apte.

En défense, sans Thilo Kehrer ni Thomas Meunier, blessés, le jeune Colin Dagba garde sa place, avec les habituels Presnel Kimpembe, Juan Bernat et Thiago Silva. Celui-ci, malade ce week-end, fait aussi son retour dans l'équipe, devant le gardien Keylor Navas.

Côté belge, l'entraîneur Philippe Clément a choisi d'aligner en attaque le Nigérian David Okereke, remplaçant à l'aller, tandis que l'étonnant ailier sénégalais de 20 ans Krépin Diatta, très en vue il y a deux semaines, est bien présent d'entrée de match.

Les Parisiens seront qualifiés pour les huitièmes de la C1 en cas de victoire, mais pourraient aussi l'être en cas de match nul suivant le résultat de l'autre rencontre entre Galatasaray et le Real Madrid.

Les équipes

Paris SG: Navas - Dagba, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Bernat - Gueye, Marquinhos, Verratti - Mbappé, Icardi, Di Maria

Club Bruges: Mignolet - Kossounou, Mechele, Deli, Ricca - Rits, Balanta, Vanaken (cap.) - Bonaventure, Okereke, Diatta

Arbitre: Bobby Madden (SCO)



