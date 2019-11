Lille, balayé par Valence mardi (4-1), a été éliminé de la course pour les 8es de finale de la Ligue des champions: un constat brutal, mais logique, pour cette jeune équipe qui découvre dans la douleur le plus haut niveau.

- Apprentissage douloureux -

Comme Monaco ces deux dernières années, le Losc va terminer dernier de son groupe, sauf improbable retournement de situation: deux clubs qui ont payé cher pour voir leur modèle de développement axé sur les jeunes talents manquer de souffle à l'altitude de la C1.

"Notre limite, c'est l'expérience", a souligné l'entraîneur Christophe Galtier.

Erreurs en défense, défaillances individuelles, incapacité à capitaliser sur un temps fort... La seconde période en Espagne a été un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire pour ces Lillois bien verts.

Depuis son entrée en lice cauchemardesque à Amsterdam (3-0), le Losc était prévenu. Mais la mauvaise histoire se répète, agrémentée par des coups du sort en sa défaveur, entre l'accident de voiture, lundi, de Jonathan Ikoné qui a rendu le jeune Bleu indisponible à Mestalla, et un penalty pour Valence jugé sévère.

La soirée a été particulièrement rude pour les latéraux Domagoj Bradaric (19 ans) et Zeki Celik (22 ans), qui ont trop subi. "Celik jouait en deuxième division turque il y a 18 mois", a rappelé son coach. "Ces matches-là doivent servir à toute l'équipe, à son futur, pour continuer à apprendre, apprendre..."

- Des progrès, mais... -

Pourtant, depuis les Pays-Bas, le Losc a retenu ses leçons, au point d'espérer, après une première heure convaincante, d'empocher son premier succès à Valence. Après le match nul porteur d'espoirs de l'aller (1-1) face aux Espagnols, Lille intègre peu à peu les requis de la Ligue des champions. "Sur le rythme, l'intensité, nous avons progressé sur les quatre matches. Mais sur le fait de concrétiser nos actions favorables, pas assez", a constaté Galtier.

Le coach pourra se réjouir du but de Victor Osimhen, qui a encore fait monter la cote de l'un des plus prometteurs attaquants de la compétition. Ou de l'abattage au milieu de Boubacary Soumaré. Deux joueurs qui n'ont que 20 ans !

- Mission: sauver l'honneur -

Avec un point, Lille doit espérer un miracle pour atteindre la 3e place qui le reverserait en Ligue Europa. Concrètement: un scénario improbable qui les verrait empocher deux victoires contre l'Ajax puis à Chelsea, deux adversaires qui se battront jusqu'à la dernière journée pour jouer les 8es, et qui inclut deux succès de Valence dans le même temps.

"Il faut être lucide", a acquiescé le milieu Benjamin André. "On va essayer de montrer un beau visage, de faire le maximum et surtout de remporter ce match à domicile qui serait représentatif de notre envie de bien faire". "Ces rencontres doivent nous permettre de gagner en expérience, de nous améliorer dans beaucoup de secteurs. Si on pouvait finir par un match très positif face à l'Ajax, devant notre public, ce serait bien", a abondé Galtier.

Si Lille rêve de gagner son premier match de Ligue des champions depuis 2012, il peut surtout continuer à préparer son avenir.

Cinquièmes de Ligue 1 à deux points du dauphin Angers, les Dogues sont bien lancés pour viser une nouvelle qualification pour la C1. Celle-ci passera forcément par de bonnes performances à l'extérieur, où ils n'ont plus gagné depuis fin mars. Une mission plus adaptée aux jeunes Nordistes.



