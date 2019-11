Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Après plus d'un an en rade, le "requin" Benjamin Mendy va replonger avec l'équipe de France aux côtés de Léo Dubois et Nabil Fekir, également sélectionnés jeudi par Didier Deschamps pour achever les qualifications à l'Euro-2020 contre la Moldavie et l'Albanie mi-novembre.

