Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Après plus d'un an en rade, le "requin" Benjamin Mendy va replonger avec l'équipe de France aux côtés de Léo Dubois et Nabil Fekir, également sélectionnés jeudi par Didier Deschamps pour achever les qualifications à l'Euro-2020 contre la Moldavie et l'Albanie mi-novembre.

Après plus d'un an en rade, le "requin" Benjamin Mendy va replonger avec l'équipe de France aux côtés de Léo Dubois et Nabil Fekir, également sélectionnés jeudi par Didier Deschamps pour achever les qualifications à l'Euro-2020 contre la Moldavie et l'Albanie mi-novembre.



En revanche, le défenseur central Samuel Umtiti a eu la déception de ne pas être appelé dans cette dernière liste de l'année, tout comme l'attaquant lillois Jonathan Ikoné, redescendu avec les Espoirs.

Confronté à l'absence de Lucas Hernandez (cheville) --en plus de celles de Paul Pogba (cheville) au milieu et du capitaine Hugo Lloris (récemment opéré du coude) dans la cage--, le sélectionneur des champions du monde 2018 a choisi de rappeler "BenJ" Mendy, le latéral gauche sacré en Russie.

La convocation ressemble à une petite résurrection pour le défenseur de Manchester City, recruté en 2017 pour 58 millions d'euros par le club anglais mais longtemps enfermé dans un tunnel de galères: blessé au genou droit avant le Mondial, opéré du gauche quatre mois après, le joueur de 25 ans a fait du surplace.

"Vous m'aviez trop manqué", a immédiatement réagi l'ex-joueur du Havre, de Marseille et Monaco, dont la dernière des neuf sélections remonte à septembre 2018.

- Giroud "subit" sa situation -

A plusieurs reprises ces derniers mois, le sélectionneur a lancé quelques flèches à destination de l'ambianceur en chef de la "SharkTeam", le surnom que Mendy a donné à ses partenaires de City.

"Je ne désespère" qu'il "prenne davantage soin de son corps", a insisté Deschamps jeudi, prenant soin d'ajouter: "Mais là, il semble être sur la bonne route pour revenir à son meilleur niveau".

Le retour international de Mendy, comme probable doublure de Lucas Digne, repousse celui de son homonyme, Ferland Mendy (24 ans, 4 sélections), en manque de temps de jeu au Real Madrid et plus vu en sélection depuis juin.

Freinés par la Turquie (1-1) le 14 octobre à Saint-Denis, les Bleus enregistrent pour le dernier rassemblement de l'année le retour de leur diamant offensif Kylian Mbappé, remis d'une blessure à une cuisse, et celui de N'Golo Kanté, sorti tout récemment de l'infirmerie mais qui n'a pas repris la compétition avec Chelsea.

Sevré de match également à Londres, mais par choix de l'entraîneur, Olivier Giroud reste dans le groupe qui affrontera la Moldavie le 14 novembre au Stade de France puis l'Albanie le 17 à Tirana.

"Il n'est pas responsable aujourd'hui de sa situation, il la subit", a commenté Deschamps. Mais quand il vient en sélection "Olivier est un joueur important pour nous, il le prouve sur le terrain", a-t-il aussitôt ajouté.

- Umtiti rétrogradé -

A ses côtés en attaque, figurent l'inamovible Antoine Griezmann ainsi que Wissam Ben Yedder, en forme avec Monaco. Performant avec le Betis Séville, Nabil Fekir fait son retour, à l'inverse d'Anthony Martial et Ousmane Dembélé qui devront encore patienter.

En défense centrale, Deschamps a reconduit sa doublette composée de Raphaël Varane et Clément Lenglet. Umtiti passe son tour, ce qui, pour le joueur du FC Barcelone miné par les pépins physiques, est un signe fort sur son déclassement dans la hiérarchie.

Actuellement, Lenglet et Presnel Kimpembe "me donnent plus de garanties" qu'Umtiti, lequel a "besoin d'être en pleine possession de ses moyens pour s'exprimer", assure Deschamps.

En doublure de Benjamin Pavard à droite, le Lyonnais Dubois s'impose aux dépens de l'ex-Monégasque Djibril Sidibé, rappelé le mois dernier en l'absence du premier, et qui revit à Everton.

La liste des gardiens reste la même qu'en octobre, avec Steve Mandanda en chef de file devant Alphonse Areola et Mike Maignan.

Les Bleus, à deux doigts de la qualification, ne devraient pas avoir trop de sueurs froides respectivement face aux 175e et 65e nations mondiales. Et si l'Islande ne bat pas la Turquie, quelques minutes avant France-Moldavie, la bande de Deschamps sera qualifiée pour l'Euro avant même le coup d'envoi.



Par Leila MACOR - © 2019 AFP