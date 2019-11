C'était une amitié impossible entre un prédateur et sa proie : en Russie, un bouc qui avait été épargné par un tigre est mort cette semaine, mettant un terme à un "miracle" qui avait captivé le pays.

Timour, le bouc, et Amour, le tigre de Sibérie, s'étaient rencontrés fin 2015 alors que le premier devait servir de repas au second. Mais contre toute attente, les deux animaux s'étaient liés d'amitié et avaient commencé à partager leur vie. Avant que leur relation ne se dégrade.

"Le coeur de Timour s'est arrêté le 5 novembre", a confirmé à l'AFP Dmitri Mezetsev, le directeur d'un parc animalier dans la région de Vladivostok, en Extrême-Orient, où vivait l'animal. Âgé d'environ cinq ans, Timour n'avait montré aucune peur lorsqu'il avait été introduit dans la cage du tigre il y a quatre ans. Ce courage, face à une mort presque certaine, expliquerait la réaction du tigre, selon ses soigneurs.

Timour et Amour devinrent ensuite inséparables. Ils mangeaient, jouaient et dormaient ensemble. Le félin entreprit même d'apprendre au bouc à chasser.

A l'époque, le directeur Dmitri Mezetsev, spécialiste des tigres et des léopards, comparait cette relation à un "miracle" et à un appel à l'amour "venu d'en haut".

Leur amitié se dégrada néanmoins quand le bouc commença à taquiner de plus en plus son compagnon à rayures. Dmitri Mezetsev raconte que Timour "harcela" Amour pendant près d'un mois.

En janvier 2016, après avoir été piétiné par Timour, le tigre le repoussa violemment, le faisant tomber d'une colline. Après cet incident, la santé du bouc, désormais séparé d'Amour, se dégrada progressivement. Il fut emmené à Moscou, à 9.000 kilomètres de là, pour être soigné, mais ne se remit jamais complètement de ses blessures. Si bien que les soigneurs estiment que sa mort est le résultat de l'altercation.

Après l'annonce de la nouvelle, beaucoup de Russes, qui s'étaient enthousiasmés pour cette idylle, ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. "Brave Timour, tu resteras à jamais dans nos coeurs", affirme l'un de ces commentaires.

Dans un communiqué, Elvira Golovina, une soigneuse qui suivait Timour, a indiqué qu'il sera incinéré "avec les honneurs".

Le zoo envisage par ailleurs d'ériger une statue en bronze sur sa tombe.



AFP