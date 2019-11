Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Trop fébrile en défense, Saint-Etienne, qui menait 2-0 à 10 minutes de la fin, a concédé un nul décevant dans le temps additionnel face au club ukrainien d'Olexandriya (2-2), jeudi en match de la 4e journée de Ligue Europa.

Les Verts, troisièmes du Groupe I avec trois points, à deux longueurs du deuxième Wolfsburg, conservent toutefois une chance de qualification.

Ils recevront, le 28 novembre, pour une rencontre de nouveau capitale, l'équipe belge de La Gantoise, leader de la poule après sa victoire sur le club allemand (3-1). Et affronteront Wolfsburg en dernière journée dans un possible duel pour la qualification.

Face à un adversaire ukrainien qui avait décroché un résultat nul à l'aller (1-1), Wahbi Khazri a donné l'avantage à l'ASSE en transformant un penalty (24e) pour une faute, commise sur lui-même, du gardien Yuri Pankiv.

A vingt minutes de la fin, le jeune Mahdi Camara (21 ans), formé au club et entré à la place de Robert Beric (55e), a porté le score à 2-0 en trompant Pankiv d'un pointu après un service de Denis Bouanga (72e).

Malgré cette avance de deux buts, les Verts, en souffrance depuis la mi-temps, n'ont jamais rien maîtrisé et le partage des points entre les deux clubs paraît justifié.

En première période, déjà, deux parades décisives du gardien Stéphane Ruffier sur des tentatives de Yevhen Banada (15e, 19e) avaient été déterminantes alors que, de son côté, Robert Beric a été proche de porter le score à 2-0 sur un tir passant de peu à côté (28e).

Par la suite, Saint-Etienne n'a plus du tout été dangereux, hormis sur le but de Camara dans une rencontre d'un niveau très moyen.

L'entrée de ce dernier, un milieu de terrain, en remplacement d'un attaquant, a donné le ton des priorités de Claude Puel: maintenir son avance au cours d'une seconde période totalement dominée par le club ukrainien.

Olexandriya pensait même avoir égalisé par Banada après un coup franc, accordé pour une faute peu évidente de Zaydou Youssouf sur Kovalets à l'entrée de la surface de réparation et refusé pour hors-jeu (68e).

En fin de partie, l'équipe ukrainienne a néanmoins, logiquement, réduit l'écart avec un but de Denys Bezborodko (83e) marqué à bout portant après un centre de Kyrylo Kovalets et mis sous pression jusqu'à la fin la défense stéphanoise.

Celle-ci a finalement craqué avec un but de Maksym Zaderaka qui a profité sur l'action d'une sortie aérienne manquée de Stéphane Ruffier (90e+1).



Par Leila MACOR - © 2019 AFP