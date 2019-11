Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Un séisme a frappé une zone montagneuse du nord-ouest de l'Iran vendredi avant l'aube, faisant cinq morts et plus de 300 blessées et causant la destruction de plusieurs dizaines d'habitations.

