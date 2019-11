Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Les Bleus s'offrent une dernière réunion de famille en 2019 dès lundi à Clairefontaine, avec au menu les derniers matches qualificatifs à l'Euro-2020 contre la Moldavie puis l'Albanie qu'espèrent disputer Kylian Mbappé, Blaise Matuidi et Tanguy Ndombélé, malgré des pépins physiques.

Le groupe tricolore est attendu en milieu d'après-midi dans son célèbre "Château" des Yvelines, point de départ du rassemblement qui l'emmènera au Stade de France jeudi puis à Tirana dimanche, avec dans le viseur un ticket pour l'Euro.

Le stage de fin d'année débutera comme à chaque fois par un passage devant le staff médical pour les joueurs en délicatesse avec leur corps.

Cela concerne en premier lieu Matuidi, sorti blessé lors de la victoire de la Juventus Turin dimanche soir contre l'AC Milan (1-0), se plaignant visiblement de douleurs aux côtes après un choc.

Ndombélé n'a lui disputé que les 45 premières minutes face à Sheffield (1-1) samedi avec Tottenham après avoir ressenti une "douleur à l'aine", selon son entraîneur.

"Nous ne savons pas si c'est arrivé avant ou pendant le match" mais "à la pause, le docteur m'a dit qu'il devait sortir car il ne pouvait pas poursuivre le match", a expliqué Mauricio Pochettino.

Depuis, rien n'a filtré concernant l'état de santé de l'ancien Lyonnais. En cas de forfait, le sélectionneur Didier Deschamps pourrait être tenté de piocher dans le réservoir des Espoirs, également présents à Clairefontaine. Il l'avait fait en septembre, remplaçant au pied levé Paul Pogba (encore forfait) par Mattéo Guendouzi, le joueur d'Arsenal.

- Mbappé forfait à Brest -

L'autre inquiétude porte sur Mbappé, forfait surprise avec le Paris SG ce week-end en championnat.

Le champion du monde de bientôt 21 ans "ne se déplacera pas avec le groupe à Brest par mesure de précaution pour une gêne aux adducteurs droits ressentie lors du match contre Bruges" en Ligue des champions, a annoncé son club vendredi, à la veille du match.

Interrogé en Bretagne, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel n'a pas remis en cause la présence en sélection de l'attaquant. Mais en octobre, Mbappé avait aussi rejoint les Bleus avant de jeter l'éponge, s'estimant insuffisamment remis d'une blessure.

Là encore, Deschamps dispose d'un plan B tout près puisque Jonathan Ikoné, appelé en A lors des deux derniers rassemblements, se trouve également à Clairefontaine avec les Espoirs.

Du côté des bonnes nouvelles, le sélectionneur récupère son si précieux N'Golo Kanté, de retour dans l'équipe de Chelsea samedi contre Crystal Palace (2-0) pour une première titularisation depuis un mois.

- Mendy de retour -

Affaibli par plusieurs blessures, le petit milieu des "Blues" n'a plus joué avec les Bleus depuis la victoire contre l'Islande (4-0) fin mars en qualifications européennes. Appelé en octobre, il n'avait pas pu honorer sa convocation en Islande (1-0) puis contre la Turquie (1-1) en raison d'une gêne aux adducteurs, ce qui avait exaspéré l'entraîneur de Chelsea.

"+NG+ a eu le temps de se soigner, il était dans le groupe cette semaine, il est rétabli. Je ferai en sorte de le gérer. Mais à partir du moment où un joueur est disponible en club, c'est normal qu'il fasse partie du groupe", a justifié Deschamps jeudi au moment de communiquer sa liste des 23.

Parmi eux, le revenant Benjamin Mendy est sûrement celui qui arborera le sourire le plus large, lundi à Clairefontaine, un lieu que le défenseur de Manchester City n'a plus fréquenté depuis plus d'un an.

Absent de la feuille de match dimanche à Liverpool (défaite 3-1), le joueur de 25 ans n'aura pas les jambes lourdes comme Steve Mandanda et Léo Dubois, adversaires lors de l'électrique Marseille-Lyon (2-1) de dimanche soir.

En fin d'après-midi, le gardien de l'OM et le défenseur de l'OL participeront à un premier entraînement qui s'annonce léger pour eux, tandis que ceux qui n'ont pas ou peu joué ce week-end auront droit à une séance plus poussée.

Ce devrait être le cas notamment pour Olivier Giroud, encore scotché au banc de Chelsea samedi, et pour Clément Lenglet, pas utilisé avec le FC Barcelone, au contraire d'Antoine Griezmann titulaire lors de la victoire (4-1) contre le Celta Vigo.



