Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Marseille a remporté le choc, tendu, contre Lyon (2-1) grâce à un doublé de Dimitri Payet, pour devenir le nouveau dauphin du Paris SG, dimanche au terme de la 13e journée qui a aussi vu Saint-Etienne poursuivre sa belle remontée au classement.

. Marseille deuxième

Un grand Dimitri Payet, auteur d'un doublé (18e, 39e), a offert à Marseille un succès de prestige, le premier depuis 2014 face aux rivaux lyonnais en Championnat, devant une assistance record (65.421 spectateurs) et conquise.

Le Réunionnais a fait basculer du côté phocéen une soirée tendue, qui avait débuté par le caillassage du bus de l'OL à son arrivée au stade Vélodrome, et s'est poursuivie par une interruption de jeu de trois minutes en raison de fumigènes qui perturbaient la visibilité du terrain.

L'OM (22 pts), qui a fini à dix, réalise une excellente opération comptable, en devenant le nouveau dauphin du PSG, avec six points d'avance sur les Rhodaniens, englués au 14e rang.

Le coach Rudi Garcia, privé de son maître à jouer Memphis Depay, a été sifflé pour son retour au Vieux-Port, et regrettera certainement la première période ratée de ses joueurs qui les a plombés pour la suite.

. Saint-Etienne, c'est canon

Si Claude Puel traîne la réputation d'entraîneur au style austère, ses joueurs ont prouvé le contraire à la Beaujoire, au cours d'un match spectaculaire qui devrait marquer un tournant dans leur saison.

Menés deux fois au score, les Verts ont réussi à renverser les Canaris grâce à Denis Bouanga, auteur d'un doublé (34e, 67e), pour poursuivre leur folle remontée au classement.

Avant-derniers fin septembre, les voilà quatrièmes de L1, avec le même nombre de points que le troisième Angers (21 pts)! Si le Championnat avait commencé le jour de l'arrivée de Puel, Saint-Etienne serait même premier, devant le Paris SG.

. Rennes réagit, Montpellier aussi

Rennes et Montpellier ont signé chacun un succès important pour se replacer dans la première partie de tableau.

Les Bretons ont montré qu'ils avaient du caractère, en battant Amiens (3-1) quatre jours après son élimination sans gloire de la Ligue Europa.

Les Héraultais, aussi, ont rebondi, en mettant fin à une série de trois matches de Championnat de suite sans victoire contre Toulouse (3-0), avec le premier but de la recrue Téji Savanier.

C'est le défi de la confirmation qui les attendent désormais: Rennes doit retrouver de la stabilité, après avoir enchaîné presque deux mois sans gagner entre début septembre et fin octobre, alors que Montpellier espère enquiller un deuxième succès consécutif, ce qu'il n'a jamais réussi à faire cette saison.

Résultats de la 13e journée:

vendredi

Nice - Bordeaux 1 - 1

samedi

Brest - Paris SG 1 - 2

Reims - Angers 0 - 0

Monaco - Dijon 1 - 0

Strasbourg - Nîmes 4 - 1

Lille - Metz 0 - 0

dimanche

Rennes - Amiens 3 - 1

Nantes - Saint-Etienne 2 - 3

Montpellier - Toulouse 3 - 0

Marseille - Lyon 2 - 1



Par Diane FALCONER - © 2019 AFP