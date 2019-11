Avec l'annonce mardi du maintien en 2020 des mêmes duos de pilotes chez Red Bull et Toro Rosso, la prochaine saison de Formule 1 opposera quasiment les mêmes protagonistes que la précédente.

Avant les grandes manoeuvres en 2021 ? Le Thaïlandais Alexander Albon a été confirmé chez Red Bull aux côtés du Néerlandais Max Verstappen, comme le Français Pierre Gasly et le Russe Daniil Kvyat chez Toro Rosso.

Ce sont donc huit des dix écuries du plateau qui ne changeront pas de pilotes l'an prochain. Seules Renault, qui préfère le Français Esteban Ocon à l'Allemand Nico Hülkenberg, et Williams, qui doit encore annoncer le remplaçant du Polonais Robert Kubica, opéreront des changements. Le pilote canadien de Formule 2 Nicholas Latifi est en pole position pour s'installer dans ce dernier baquet disponible.

Ce conservatisme n'est toutefois pas surprenant à plusieurs titres. En 2019, seules Mercedes et Haas avaient conservé les mêmes paires de pilotes et quatre novices (les Britanniques George Russell chez Williams et Lando Norris chez McLaren, l'Italien Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo Racing et Alexander Albon chez Toro Rosso) avaient débarqué.

Surtout, nombre de pilotes disposent de contrats courant jusqu'à fin 2020 pour coïncider avec l'entrée en vigueur en 2021 du nouveau règlement technique, sportif et commercial de la F1 présenté fin octobre.

On attend alors plus de mouvements, notamment parmi les têtes d'affiche, avec le sextuple champion du monde britannique Lewis Hamilton en fin de contrat chez Mercedes, l'Allemand Sebastian Vettel et le Néerlandais Max Verstappen dans la même situation chez Ferrari et Red Bull respectivement.

- Albon plébiscité -

Du côté des écuries soeurs Red Bull et Toro Rosso, on a finalement aussi privilégié la continuité en 2020, après l'échange de baquet entre Gasly et Albon pendant la trêve estivale. Promu de Toro Rosso à Red Bull l'hiver dernier, le Français a été rétrogradé à l'été à cause de résultats décevants, au profit du Thaïlandais. "Alex est très performant depuis ses débuts avec l'équipe au Grand Prix de Belgique (le 1er septembre, ndlr) et ses résultats - sept GP dans le top 6 - parlent d'eux-mêmes", justifie le "team principal" de Red Bull Christian Horner.

"Il est impossible de nier ce niveau de régularité et, avec une réputation grandissante de pilote tenace et farouchement engagé, Alex a prouvé qu'il mérite amplement de continuer sa progression avec Red Bull", poursuit le Britannique.

Le pilote de 23 ans, qui dispute sa première saison en F1, a participé à 19 GP avec pour meilleur résultat une 4e place au Japon et pour meilleure qualification une 5e position sur la grille au Mexique. Depuis sa promotion, il a marqué 68 points contre 54 à son équipier Verstappen.

Chez Toro Rosso, Gasly (23 ans), engagé courant 2017, et Kvyat (25 ans), revenu en 2019 après un an d'absence et un parcours en dents de scie entre l'écurie italienne et Red Bull, "ont réalisé de très bonnes performances cette saison", explique le "team principal" Franz Tost.

Ils "ont prouvé au cours de leurs années en F1 qu'ils étaient très compétitifs, capables d'exploiter le potentiel de leurs voitures et de donner de précieux retours d'expérience pour les améliorer", ajoute l'Autrichien.



