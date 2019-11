Ils ont deux étoiles, mais aussi deux voies de qualification à l'Euro-2020: les champions du monde français valideront leur billet en cas de succès devant la modeste Moldavie jeudi (20h45), voire avant le coup d'envoi en cas de coup de pouce de la Turquie.

A Istanbul (18h00), le plus coriace adversaire du groupe H, bourreau des Bleus en juin à Konya (défaite 2-0) avant de les freiner en octobre (1-1), enverra les hommes de Didier Deschamps à l'Euro en cas de victoire ou de match nul contre l'Islande.

Car même si l'Islande venait à gagner son dernier match qualificatif, et que les Bleus perdaient dans le même temps contre la Moldavie jeudi et en Albanie dimanche, elle aurait le même nombre de points que les Français, qualifiés à la faveur de leurs confrontations directes (4-0 puis 1-0).

Mais "peu importe si on est qualifié avant le match ou pas, on a à c?ur de faire une belle performance", coupe court Raphaël Varane. "On va tout faire pour gagner devant notre public, donner un beau spectacle", assure le défenseur du Real Madrid.

Le discours est similaire du côté de Deschamps: "Il y a une possibilité (d'être qualifié sans jouer), mais cela ne changera pas ce qu'on doit faire après", clame le sélectionneur des Bleus, vigilant avant d'affronter la très modeste équipe moldave. "Il faut à la fois être optimiste, parce qu'on est deuxième au classement Fifa et la Moldavie est 175e, mais on est méfiant parce qu'un match raté, ça peut arriver", affirme à l'AFP son adjoint Guy Stéphan.

- Ndombélé forfait -

Pour ce dernier rassemblement de l'année, les Bleus doivent se passer de leur capitaine Hugo Lloris, tout de même présent jeudi parmi les quelque 70.000 spectateurs espérés au Stade de France.

Paul Pogba, Blaise Matuidi et Lucas Hernandez manquent aussi à l'appel, également sur blessure. Touché à l'aine samedi avec Tottenham, Tanguy Ndombélé s'est encore entraîné à part mercredi soir et manquera le match contre la Moldavie, battue 4-1 à l'aller en mars.

La pluie de forfaits ne devrait pas pour autant gâcher le spectacle jeudi à Saint-Denis, avec pour têtes d'affiche les stars N'Golo Kanté, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Patron de l'attaque des Bleus, le Mâconnais voudra reléguer au second plan les doutes nés de son adaptation contrastée au FC Barcelone. Et gonfler son compteur de buts en sélection, coincé à 29 depuis son dernier en match amical contre la Bolivie (2-0) en juin. En compétition, c'était fin mars contre l'Islande (4-0).

La Moldavie et sa défense poreuse (22 buts encaissés en 8 matches qualificatifs) lui offrent une occasion rêvée de se refaire une santé. Un but lui permettrait de rejoindre ses illustres aînés Just Fontaine et Jean-Pierre Papin; un doublé le ferait figurer au côté de Zinédine Zidane, cinquième meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 31 réalisations.

- Mbappé "booste l'équipe" -

Forfait en octobre, Mbappé aura aussi certainement envie de faire parler la poudre dans son jardin de Saint-Denis. "Il a la capacité de déclencher des actions, de jouer sur la profondeur, de finir les actions. Il booste l'équipe, nous tire vers l'avant", déclare Varane.

Jeudi, le défenseur du Real sera sauf surprise aligné au côté de Clément Lenglet, tandis que Benjamin Pavard et Lucas Digne seront appelés à occuper les ailes.

Devant eux, le milieu de terrain devrait être quadrillé par Corentin Tolisso et Kanté, blessé régulièrement ces derniers mois mais enfin en pleine possession de ses moyens. "'NG' c'est 'NG', ce qu'il amène en termes d'intensité, sa capacité à couper les trajectoires, à sentir le jeu de l'adversaire... C'est un moteur qui entraîne l'équipe", relève Deschamps. Avec le joueur de Chelsea, les Bleus n'ont pas intérêt à faire le coup de la panne.



