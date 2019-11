Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

Plusieurs personnes ont été atteintes par balle jeudi matin lorsqu'un tireur a ouvert le feu sur le campus d'un lycée au nord de Los Angeles, avant d'être interpellé par la police, selon les autorités.

Trois des victimes se trouvent dans un état critique un autre blessé ayant également été pris en charge, a annoncé un hôpital de la zone.

"La situation est encore très instable. On fait état d'approximativement cinq victimes prises en charge" et évacuées vers des hôpitaux, indiquaient dans leur dernier tweet les services du shérif du comté de Santa Clarita, ville où est situé le lycée Saugus touché par ce drame.

- Tireur blessé -

Le suspect a été arrêté puis hospitalisé, a tweeté le shérif Alex Villanueva du comté de Los Angeles.

Il avait auparavant été activement recherché par de nombreux policiers dans la zone résidentielle environnante et les collines voisines.

Il a été décrit comme un individu masculin "de type asiatique", peut-être un adolescent d'une quinzaine d'années, vêtu d'une casquette et d'une chemise noires et d'un blue jean.

Les services du shérif avaient appelé les habitants de la zone à rester chez eux et à verrouiller leur porte jusqu'à nouvel ordre.

Le campus du lycée a fait l'objet d'une fouille minutieuse pendant près d'une heure par les forces de l'ordre.

"La Maison Blanche encourage tous ceux qui se trouvent dans la zone à suivre les conseils des forces de l'ordre locales et des secours", a réagi une porte-parole du président Donald Trump, "qui est en train de suivre les développements de la fusillade au lycée de Santa Clarita".

- "Toujours très prudent" -

Le drame est survenu aux environs de 7h40 alors que de nombreux élèves étaient déjà présents sur place et que d'autres continuaient à arriver.

C'était le cas de Denzel Abesamis, en dernière année à Saugus, qui a aperçu des camarades de classe s'enfuir en courant au moment où il allait se garer. Il a alors fait demi-tour et appelé une amie qui se trouvait déjà sur le campus. Selon le Los Angeles Times, cette dernière lui a dit qu'il y avait un tireur et qu'elle se cachait dans une salle de classe avec cinq autres élèves.

"J'ai toujours eu peur que quelque chose comme ça arrive", a dit Denzel Abesamis. "Saugus a toujours insisté sur l'importance d'être toujours très prudent si quoi que ce soit devait se passer, comme un tireur", a-t-il ajouté.

Le lycée était le théâtre d'un important déploiement policier, selon des images diffusées par les télévisions locales. Des prises de vue aériennes ont montré des élèves du lycée Saugus en train d'être évacués en file indienne, parfois les mains en l'air.

Sur d'autres, on pouvait voir les secours tenter de ranimer une personne apparemment inconsciente et d'autres en train d'être soignées sur la pelouse.

Selon le Los Angeles Times, au moins une des victimes a été retrouvée blessée dans la salle de musique du lycée.

Tous les autres établissements scolaires situés aux alentours avaient été placés par mesure de sécurité en état de confinement, comme c'est l'usage aux Etats-Unis, où de tels drames sont fréquents.

Le pays a connu ces dernières années de plusieurs tueries en milieu scolaire qui ont choqué l'opinion publique sans véritablement remettre en cause la libre prolifération des armes à feu dans le pays.



