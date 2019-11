Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Le Canada s'est qualifié pour sa première finale de Coupe Davis en battant la Russie au terme du double décisif remporté par la paire Vasek Pospisil-Denis Shapovalov aux dépens de Karen Khachanov et Andrey Rublev 6-3, 3-6, 7-6 (7/5), samedi à Madrid.

En finale, les Canadiens affronteront dimanche l'Espagne de Rafael Nadal ou la Grande-Bretagne d'Andy Murray. Cette seconde demi-finale de la Coupe Davis nouvelle formule était initialement programmée à partir de 17h30 (16h30 GMT) samedi, mais débutera avec du retard en raison de la longueur du match Canada-Russie.

Rublev avait apporté le premier point à la Russie en dominant Pospisil 6-4, 6-4 dans le premier simple.

Puis Shapovalov avait égalisé en dominant Khachanov 6-4, 6-4 dans le second.

Le Canada, comme la Russie, a effectué tout son parcours en n'ayant recours qu'à deux joueurs: Felix Auger-Aliassime est bien à Madrid, mais blessé, il n'a jusque-là pu faire mieux que soutenir très activement ses coéquipiers Pospisil et Shapovalov qui ont remporté tous leurs matches à eux deux.

Le Canada a ainsi terminé premier du groupe F en battant l'Italie (2-1) puis les Etats-Unis (2-1), avant d'éliminer l'Australie après le double décisif en quarts et donc la Russie, également après le double décisif, en demies.

Le Canada avait créé une polémique en déclarant forfait avant le double contre les Etats-Unis en phase de groupes, alors que le match promettait de s'enfoncer au bout de la nuit et que la qualification était déjà assurée après les deux simples. Un médecin avait déclaré "inapte" trois des quatre joueurs de l'équipe.



Par Charlotte VAN OUWERKERK - © 2019 AFP