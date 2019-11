Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les candidats pro-démocratie se dirigeaient vers une victoire écrasante aux élections locales à Hong Kong, estimaient les médias locaux lundi, au lendemain d'un scrutin largement conçu comme un référendum sur la gestion par le gouvernement pro-chinois de mois de contestation violente.

Le dépouillement était en cours lundi matin après une participation record, mais des décomptes partiels laissaient penser que les candidats appelant à une ouverture démocratique devaient rafler bien plus de sièges que prévu, sur les 452 en jeu.

Selon des résultats non définitifs compilés lundi matin par le journal South China Morning Post concernant 235 sièges, les candidats prodémocratie en remporteraient 196, contre 27 pour des candidats pro-Pékin et 12 pour des candidats indépendants.

L'élection des conseillers de district, qui gèrent des questions comme les ordures ménagères ou les trajets des lignes de bus, suscite d'ordinaire peu d'intérêt, mais a fortement mobilisé les Hongkongais cette fois.

"La voix de l'opinion publique résonne clair et fort (...) Nous espérons que le gouvernement pourra écouter les exigences des manifestants", a affirmé au South China Morning Post l'un des candidats élus pour le Parti démocrate, Roy Kwong, membre du Conseil législatif.

La participation, de 47% seulement lors des élections de 2015, a bondi cette fois-ci à quelque 71%, selon la commission électorale. Au total, 4,13 millions d'électeurs étaient inscrits.



