Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Le Var est toujours placé en vigilance orange "inondation" lundi matin en raison du risque de crues importantes, après un week-end de pluies diluviennes qui ont coûté la vie à au moins quatre personnes et provoqué de gros dégâts sur toute la Côte d'Azur.

Le Var est toujours placé en vigilance orange "inondation" lundi matin en raison du risque de crues importantes, après un week-end de pluies diluviennes qui ont coûté la vie à au moins quatre personnes et provoqué de gros dégâts sur toute la Côte d'Azur.



Le Puy-de-Dôme est aussi en "vigilance orange inondation" en raison d'une "crue importante de l'Allier", a précisé Météo France.

Dans le Var, c'est l'Argens qui a débordé, montant à plus de sept mètres dans la nuit de samedi à dimanche à Roquebrune-sur-Argens, un niveau de crue "qu'on ne retrouve que tous les 50 ans", selon le patron du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Var.

Les départements des Alpes-Maritimes et du Var ont été touchés entre vendredi et dimanche par des pluies diluviennes assorties de vagues impressionnantes sur le littoral et de nombreux cours d'eau ont débordé. A certains endroits du Var il est tombé l'équivalent de deux à trois mois de pluie en 24 à 48 heures.

Toute la zone avait été placée en vigilance rouge par Météo France samedi et les sirènes avaient même retenti à Nice pour que les habitants restent chez eux.

Lundi matin, la circulation reste difficile, de nombreuses routes du réseau secondaire étant encore coupées à la circulation selon Inforoutevar. Dans la région de Toulon, plusieurs axes sont fermés suite à des éboulements, et dans l'arrière-pays, vers Brignoles, des voies sont encore inondées. Deux échangeurs d?autoroute sont fermés dans les secteurs de Mandelieu et de Villeneuve-Loubet.

Dans les Alpes-Maritimes, "la situation est en voie d'amélioration", assure lundi matin sur France Bleu Azur le préfet Bernard Gonzalez, appelant néanmoins à la prudence sur le réseau routier. "Ici et là sur le réseau secondaire on peut découvrir des difficultés, des éboulements, des risques d'affaissement", a-t-il expliqué.

Dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-il indiqué, les secours ont encore dû intervenir à Roquestéron, dans les Préalpes, pour évacuer quatre personnes et à La Gaude pour un éboulement.



Par Alexandria SAGE - © 2019 AFP