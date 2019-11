Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

La superstar brésilienne Neymar est remplaçant avec le PSG pour affronter le Real Madrid, mardi (21h00) lors de la 5e journée de Ligue des champions, selon la composition d'équipe annoncée par l'UEFA.

L'entraîneur parisien Thomas Tuchel a préféré titulariser Kylian Mbappé, en compagnie de Mauro Icardi et Angel Di Maria, pour occuper l'attaque du PSG, déjà qualifié pour les huitièmes de finale.

Neymar, absent des terrains pendant plus d'un mois avant son retour à la compétition vendredi dernier, pourrait faire ses grands débuts en C1 en cas d'entrée en jeu.

Zinédine Zidane, pour sa part, a choisi de glisser une petite surprise dans le onze de départ du Real : Isco, qui n'a plus débuté un match avec le Real Madrid depuis le 19 octobre à Majorque, sera titulaire contre Paris, sans doute en position de meneur de jeu, dans un losange avec Benzema et Hazard.

Isco avait déjà été aligné par "ZZ" lors de deux finales de Ligue des champions (2017, 2018) sur les trois consécutives remportées par les merengues. Hormis l'Espagnol, Zidane a décidé de faire confiance à ses cadres.

Deuxième du classement du groupe A derrière le PSG (12 pts), le Real (7 pts) a besoin d'une victoire mardi soir pour se qualifier pour les huitièmes de finales de la compétition sans dépendre du résultat de Bruges (3e avec 2 pts) à Galatasaray.

Les équipes :

Real Madrid (ESP): Courtois - Carvajal, Varane, Ramos (cap.), Marcelo - Kroos, Casemiro, Valverde - Isco - Benzema, Hazard.

Paris SG (FRA): Navas - Meunier, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Bernat - Gueye, Marquinhos, Verratti - Di Maria, Icardi, Mbappé.

Arbitre: Artur Dias (POR)



