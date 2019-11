Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Lundi était la 4e journée internationale pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes, une cause qui a jeté dans la rue des dizaines de milliers de manifestants depuis samedi, notamment en France, en Italie, en Belgique et en Espagne, et encore lundi en Russie et en Turquie. Appelant à un "électrochoc" pour "briser la chaîne du silence", le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé des initiatives pour mettre fin à des "dysfonctionnements dont nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui voulu prendre conscience".