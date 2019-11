Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Le FC Barcelone, guidé comme souvent par Leo Messi, a assuré sa qualification pour les 8es de la Ligue des champions en dominant Dortmund (3-1), à l'inverse de Lyon, qui reste en course malgré sa défaite 2-0 sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg.

. Groupe F: Barcelone dompte Dortmund

Soirée presque parfaite pour le FC Barcelone: sa démonstration 3-1 contre le club de la Ruhr offre aux Catalans leur billet pour les 8es en même temps que la 1re place du groupe F.

Messi, buteur puis deux fois passeur, évite aux siens un match décisif pour la qualif à San Siro contre l'Inter, vainqueur 4-1 du Slavia Prague.

Côté Barça, ce fut d'abord du classique: Messi pour Suarez puis Luis pour Leo. Puis du plus rare, quand Messi a servi Griezmann. Le premier but avec les Blaugranas depuis près de 6 semaines pour le champion du monde français, entré en jeu en première période après une blessure d'Ousmane Dembélé, seule ombre au tableau côté catalan.

Malgré la réduction de l'écart par un magnifique enchaînement de Jadon Sancho, ce sera sans doute la défaite de trop pour Lucien Favre à qui son président a adressé dimanche un ultimatum.

D'autant que la qualification des Schwarz-Gelben est en péril: une victoire de l'Inter face aux Catalans, les éjecterait en Ligue Europa.

. Groupe G: Lyon encore en vie

La défaite de l'OL 2-0 en Russie paraît moins rédhibitoire en fin de soirée qu'au coup de sifflet final à Saint-Pétersbourg.

Le nul du RB Leipzig face à Benfica (2-2), éliminé, maintient les chances de se qualifier des joueurs de Rudi Garcia. Même s'il leur faudra obtenir un résultat au Parc OL face à la jeune garde de Julian Nagelsmann.

La bonne nouvelle pour les Lyonnais c'est que celle-ci est déjà qualifiée pour les 8es après avoir arraché sa qualification grâce à un doublé d'Emil Forsberg dans le temps additionnel (90e et 90e+6).

Si ces trois équipes devaient finir avec 10 points chacune, c'est Lyon qui rejoindrait le RB en 8e au jeu des confrontations particulières et s'offrirait même la 1re place.

. Groupe E: Liverpool bute sur Naples

Tenus en échec par Naples (1-1), les champions d'Europe en titre devront aller chercher leur qualification à Salzbourg, victorieux de Genk (4-1).

L'égalisation de la tête de Dejan Lovren sur corner (65e) leur permet d'envisager encore sérieusement la 1re place, synonyme de tirage plus clément.

Mais le déplacement en Autriche s'annonce piégeux pour les hommes de Jürgen Klopp: certes un nul leur suffira pour se qualifier mais une défaite d'un but seulement pourrait leur être fatale après leur victoire étriquée 4-3 à Anfield à l'aller.

Pour voir les 8es, contrairement à la saison passée, Naples, qui a ouvert le score face aux Reds grâce à une frappe croisée de Dries Mertens lancé dans la profondeur, n'aura qu'à s'imposer au San Paolo contre Genk, condamné à la dernière place.

. Groupe H: Chelsea sur de bons rails

Chelsea n'est pas encore en 8es mais une victoire contre Lille, dernier du groupe H et déjà éliminé, suffira aux Blues pour se qualifier lors de la dernière journée après leur nul sur le terrain de Valence 2-2.

L'affaire se complique en revanche pour les Espagnols qui, dans ce cas, devront s'imposer sur le terrain de l'Ajax Amsterdam vainqueur mercredi à Lille (2-0).

Plus pragmatiques, les Blues de Frank Lampard ont longtemps cru tenir un succès à Mestalla, synonyme de qualification, grâce à des buts de Kovacic --son premier avec les Blues-- et de Pulisic.

Mais Daniel Wass a égalisé pour Valence en fin de match d'un centre-tir qui a lobé Kepa Arrizabalaga.



Par Anna SMOLCHENKO - © 2019 AFP