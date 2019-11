Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Lyon a réalisé une très mauvaise opération en perdant sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg (2-0), compromettant ses chances de se qualifier pour les 8es de finale, mercredi en Ligue des champions.

Lyon a réalisé une très mauvaise opération en perdant sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg (2-0), compromettant ses chances de se qualifier pour les 8es de finale, mercredi en Ligue des champions.



Les Lyonnais n'ont plus leur destin entre les mains, puisque cette défaite les placera derrière les Russes en cas d'égalité après la 6e journée.

Ils ont besoin d'un coup de pouce du Benfica - victoire ou nul à Leipzig - dans la soirée (21h00) pour espérer jouer une finale, à domicile, le 10 décembre face aux Allemands.

L'OL, privé de Memphis Depay et Houssem Aouar, a été battu sur des buts d'Artyom Dziouba (42e) et Magomed Ozdoïev (84e).



Par Anna SMOLCHENKO - © 2019 AFP