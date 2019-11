Séville et Manchester United déjà qualifiés, un autre grand nom, Arsenal, cherche jeudi à atteindre les seizièmes de finale de la Ligue Europa lors de la 5e journée, où Saint-Etienne joue sa survie contre La Gantoise.

Les Verts n'ont que trois points en quatre journées, mais tout n'est pas encore joué pour eux: en cas de succès contre les Belges, leaders (8 pts), ils pourraient mettre la pression sur Wolfsburg (2e, 5 pts) et s'offrir une dernière rencontre décisive en Allemagne le 12 décembre.

Rennes, déjà éliminé, sera accompagné à Glasgow contre le Celtic par 2.700 supporters malgré un enjeu nul, si ce n'est celui de laver l'affront après deux défaites contre les Roumains de Cluj.

Par ailleurs, Arsenal, en tête du groupe F avec 10 points, n'a besoin que d'un match nul contre l'Eintracht Francfort pour voir les seizièmes et y rejoindre les cinq équipes déjà qualifiées (Bâle, Celtic, Espanyol Barcelone, Manchester United, Séville).

Le duel du groupe D entre le Sporting Lisbonne et le PSV Eindhoven peut permettre aux Portugais d'accrocher leur qualification, tandis que les Néerlandais n'ont pas le droit à l'erreur, menacés par le Linz ASK, qui les avait dominés au début du mois (4-1).

Dans le groupe J, l'AS Rome est en grande difficulté. Troisièmes, les Romains seraient éliminés en cas de défaite à Istanbul contre Basaksehir à condition que Mönchengladbach s'impose dans le même temps chez les Autrichiens de Wolfsberg.

Autres candidats aux phases finales à pouvoir sceller leur qualification: les Young Boys de Berne (en cas de victoire contre Porto), l'Apoel Nicosie; Copenhague et le Dynamo Kiev (tous deux dans le groupe B), ou encore Braga et Wolverhampton, qui s'affrontent dans le groupe K.

Les matches de jeudi

Groupe A

(21h00) Dudelange (LUX) - APOEL Nicosie (CYP)

Séville (ESP) - Qarabag (AZE)

Groupe B

Lugano (SUI) - Copenhague (DEN)

Malmö (SWE) - Dynamo Kiev (UKR)

Groupe C

(16h50) Trabzonspor (TUR) - Getafe (ESP)

Krasnodar (RUS) - Bâle (SUI)

Groupe D

(21h00) Rosenborg (NOR) - Linz (AUT)

Sporting Portugal (POR) - PSV Eindhoven (NED)

Groupe E

Lazio Rome (ITA) - CFR Cluj (ROU)

Celtic (SCO) - Rennes (FRA)

Groupe F

Vitoria Guimaraes (POR) - Standard Liège (BEL)

Arsenal (ENG) - Eintracht Francfort (GER)

Groupe G

(18h55) Feyenoord (NED) - Glasgow Rangers (SCO)

Young Boys (SUI) - Porto (POR)

Groupe H

CSKA Moscou (RUS) - Ludogorets (BUL)

Ferencváros (HUN) - Espanyol Barcelone (ESP)

Groupe I

Oleksandriïa (UKR) - Wolfsburg (GER)

Saint-Etienne (FRA) - La Gantoise (BEL)

Groupe J

Basaksehir (TUR) - AS Rome (ITA)

Wolfsberg (AUT) - Mönchengladbach (GER)

Groupe K

Besiktas (TUR) - Slovan Bratislava (SVK)

Sporting Braga (POR) - Wolverhampton (ENG)

Groupe L

(16h50) Astana (KAZ) - Manchester United (ENG)

(18h55) AZ Alkmaar (NED) - Partizan Belgrade (SRB)



AFP