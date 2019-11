Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

L'Iran a demandé jeudi à l'Irak de prendre des mesures "décisives" contre les "agresseurs" à l'origine d'un incendie la veille de son consulat dans la ville sainte chiite de Najaf, dans le sud de l'Irak.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Abbas Moussavi, cité par l'agence de presse officielle Irna, a condamné l'attaque et "a exigé une action décisive, efficace et responsable contre les agents destructeurs et les agresseurs".

"L'Iran a officiellement fait part de son dégoût à l'ambassadeur d'Irak à Téhéran", selon le porte-parole.

Des manifestants irakiens ont incendié mercredi soir le consulat d'Iran à Najaf, dans la foulée d'un mouvement de contestation rejetant le pouvoir irakien et son parrain Téhéran, et qui a fait au moins 350 morts en deux mois.

Des centaines de jeunes ont crié "Iran dehors" et "victoire à l'Irak" à l'intérieur même du complexe diplomatique, ont rapporté des journalistes de l'AFP.

Le consulat d'Iran dans l'autre ville sainte du pays, Kerbala, avait déjà concentré la colère des manifestants au début du mois, mais là, les forces de sécurité irakiennes avaient répliqué, faisant quatre morts.



