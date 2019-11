Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 59 secondes

Arsenal a annoncé vendredi le limogeage de son entraîneur, l'Espagnol Unai Emery, en poste depuis un an et demi, et son remplacement temporaire par son adjoint Freddie Ljungberg.

