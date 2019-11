Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Marseille a un rang de dauphin à sécuriser et une quatrième victoire de rang à décrocher, dès vendredi contre Brest (20h45), deux jours avant le déplacement périlleux du Paris SG, leader, à Monaco, dernière équipe à lui avoir contesté le titre.

L'entraîneur de l'OM André Villas-Boas peut afficher un large sourire: avant la 15e journée de Ligue 1, le Portugais coche de nombreuses cases auprès des supporters.

Il gagne - trois fois de suite en Championnat -, mène l'OM vers les places européennes - 2e, 25 pts - et séduit par sa franchise et son management, à l'image de l'utilisation du Serbe Nemanja Radonjic, enfin buteur après 16 mois au club, la semaine dernière.

"La complicité qui existe entre nous et les victoires qui s'enchaînent, cela renforce la confiance du groupe", s'est satisfait le technicien, évoquant "une opportunité de creuser l?écart avant la trêve".

Contre Brest (13e, 18 pts), qui n'a plus gagné depuis le 19 octobre, les Olympiens ont l'occasion de creuser l'écart sur le troisième, Angers (24 pts), en déplacement samedi à Nice (20h00). D'autant que les Angevins seront reçus au Vélodrome dès mardi.

Pour Paris, en tête avec 33 points, il y a embouteillage en attaque entre les "cinq fantastiques", en premier lieu Neymar et Edinson Cavani, tous deux remplaçants au stade Santiago Bernabeu de Madrid mardi en C1 contre le Real (2-2).

Sur le terrain de Monaco dimanche (21h00), il y aura donc encore des choix à faire, concernant l'attaquant uruguayen qui n'a pas été titularisé depuis le déplacement à Brest le 9 novembre notamment. Kylian Mbappé retrouvera lui son ancien club, qui n'a plus battu Paris depuis août 2016... lorsque le jeune Français jouait pour l'ASM, l'année du titre monégasque.

Entre temps, Lyon et Rudi Garcia auront eu à réagir après la déroute de mercredi en Russie contre le Zenit Saint-Pétersbourg (2-0) en Ligue des champions. Samedi (17h30) sur le terrain de Strasbourg (12e, 18 pts), les Lyonnais (9es, 19 pts) devront afficher un bien meilleur visage s'ils espèrent s'ancrer dans la première partie de tableau.

Enfin, Rennes (11e, 18 pts) et Saint-Etienne (5e, 22 pts), essoufflés par la Ligue Europa de jeudi, se retrouvent dimanche en Bretagne (17h00), avec dans le viseur des Stéphanois un 7e match sans défaite depuis l'arrivée de l'entraîneur Claude Puel.

Le programme

Vendredi 29 novembre

(20h45) Marseille - Brest

Samedi 30 novembre

(17h30) Strasbourg - Lyon

(20h00) Montpellier - Amiens

Nice - Angers

Nîmes - Metz

Reims - Bordeaux

Lille - Dijon

Dimanche 1er décembre

(15h00) Nantes - Toulouse

(17h00) Rennes - Saint-Etienne

(21h00) Monaco - Paris SG



