Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

La police néerlandaise recherchait samedi l'homme soupçonné d'avoir blessé trois jeunes mineurs lors d'une attaque au couteau la veille dans une rue très commerçante de La Haye, bondée en ce jour de soldes du "Black Friday".

La police néerlandaise recherchait samedi l'homme soupçonné d'avoir blessé trois jeunes mineurs lors d'une attaque au couteau la veille dans une rue très commerçante de La Haye, bondée en ce jour de soldes du "Black Friday".



Le suspect a pris la fuite après l'agression, qui s'est déroulée dans un grand magasin du centre-ville, provoquant des scènes de panique parmi la foule de clients.

Quelques heures auparavant, à Londres, un homme porteur d'un engin explosif factice avait tué deux personnes à coups de couteau vendredi à London Bridge, avant d'être abattu par la police, dans une attaque "terroriste".

"Nous envisageons actuellement tous les scénarios", a indiqué une porte-parole de la police, citée par l'agence de presse néerlandaise ANP, qui recherche toujours l'auteur de l'attaque. La police avait dit initialement rechercher "un homme au teint légèrement basané", âgé de 40 à 50 ans et vêtu d'un manteau noir, d'un pantalon de jogging gris et d'une écharpe, avant de se raviser, affirmant que des "investigations approfondies" étaient toujours en cours.

Les trois personnes blessées sont mineures,et ont toutes pu sortir de l'hôpital pour regagner leur domicile, a déclaré la police, sans préciser leur âge.

L'attaque s'est produite dans un grand magasin de la "Grote Marktstraat", une artère très fréquentée du plus grand quartier commerçant de la ville.

Deux adolescentes se sont précipitées en courant dans le bâtiment après avoir été poignardées, a déclaré la télévision NOS, citant des témoins.

- "Guépard" -

"J'ai vu deux filles hurler et s'enfuir en courant. Un homme s'est enfui. Il a sauté très athlétiquement par-dessus les bancs pour s'enfuir. Il ressemblait à un guépard", a déclaré un témoin à NOS.

Des images diffusées les réseaux sociaux ont montré des clients paniqués, s'enfuyant pour s'éloigner de la scène.

"Attaque au couteau avec plusieurs blessés dans la GroteMarktstraat à La Haye. Services d'urgence sur place", avait initialement annoncé la police de la ville sur Twitter.

Des badauds étaient rassemblés vendredi soir derrière un cordon de police, selon un correspondant de l'AFP. Des hélicoptères survolaient l'endroit de l'attaque et plusieurs véhicules de secours étaient sur place.

Les autorités néerlandaises n'ont pas donné d'autres informations sur les circonstances de l'attaque.

Elle s'est produite non loin du Parlement, siège du gouvernement et qui abrite de nombreuses organisations internationales.

Les Pays-Bas ont connu plusieurs attaques terroristes ou tentaives ces dernières années.

En mars dernier, quatre personnes avaient été tuées oar un homme originaire de Turquie, Gokmen Tanis, qui avait ouvert le feu dans un tramway à Utrecht. Il est poursuivi pour homicides à des fins terroristes.

Lundi la police néerlandaise a annoncé l'arrestation de deux hommes soupçonnés de préparer une attaque terroriste aux Pays-Bas à la fin de l'année avec des ceintures d'explosifs et une voiture piégée.

Un tribunal néerlandais a récemment condamné un Pakistanais à 10 ans de prison pour avoir préparé un "attentat terroriste" contre le député d'extrême droite anti-islam Geert Wilders.

Et en septembre 2018, le parquet néerlandais avait déclaré qu'un "attentat terroriste majeur" avait été déjoué aux Pays-Bas grâce à l'arrestation de sept hommes soupçonnés de vouloir passer à l'acte lors d'un "grand événement".



Par Pierre-Henry DESHAYES - © 2019 AFP