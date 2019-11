Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Lyon et Lille, après leurs désillusions en Ligue des champions mercredi, se sont relancés en l'emportant respectivement contre Strasbourg (2-1) et Dijon (1-0), samedi lors de la 15e journée de Ligue 1.

. L'OL sauve sa semaine

Le rebond après le coup de froid russe: trois jours après sa défaite (2-0) sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg en C1, Lyon a sauvé sa semaine en allant s'imposer à la Meinau.

Grâce à ce succès, l'OL se replace dans le wagon des poursuivants (6e, 22 points), à respectivement deux longueurs d'Angers, défait à Nice (2-1), et six de Marseille, vainqueur de Brest vendredi (2-1).

Toujours privé de Memphis Depay, l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia avait aligné un trio offensif composé de Moussa Dembélé, Maxwel Cornet, et Martin Terrier, préféré à Bertrand Traoré.

D'abord en souffrance face à une solide équipe alsacienne, les coéquipiers d'Anthony Lopes se sont imposés grâce à des buts de Maxwel Cornet (40e) et Jeff Reine-Adélaïde (75e), alors que Youssouf Fofana avait ouvert le score (22e).

Les Lyonnais, qui restent sur quatre victoires lors de leurs cinq dernières rencontres de L1, confirment leur renouveau domestique depuis l'arrivée de Rudi Garcia sur le banc mi-octobre.

. Lille revit, Montpellier au pied du podium

Comme Lyon, Lille a bien réagi après la démonstration de l'Ajax Amsterdam (2-0) sur sa pelouse en s'imposant contre Dijon (1-0) à l'occasion du jour de son 75e anniversaire.

Devant au score grâce à un penalty transformé de Victor Osimhen juste avant la mi-temps (45+6), les Lillois ont toutefois eu chaud avec d'abord un poteau de Baldé, incapable de cadrer sa reprise à bout portant (58e), puis ce but de Chouiar, refusé pour un hors-jeu (68e).

En mettant fin à série de cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues, l'équipe de Christophe Galtier remonte à la 7e place du classement, juste derrière Lyon.

La bonne opération de la soirée est l'oeuvre de Montpellier, auteur d'un carton contre Amiens (4-2). Grâce à leur 3e succès de suite à domicile, les coéquipiers d'Andy Delort grimpent au pied du podium (4e, 23 pts).

Bordeaux, qui pensait tenir un succès très précieux contre Reims depuis l'ouverture du score de Maja (27e), a vu son adversaire le rejoindre dans les ultimes secondes de la partie grâce à un but de Dia (90+4). Conséquence, les Girondins sont cinquièmes avec 23 points.

En bas du tableau, Nice (11e, 20 pts) s'est donné de l'air en battant 3-1 Angers, le 3e du championnat. La dernier Nîmes et Metz (17e) se sont tenus en échec (1-1) et restent proches de la zone rouge.



