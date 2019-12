Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Monaco-Paris SG, rencontre au sommet initialement prévue dimanche soir (21h00) en clôture de la 15e journée de Ligue 1, a été annulé en raison des intempéries, tandis que Nantes a enfoncé Toulouse dans les profondeurs du classement en l'emportant 2-1.

. PSG, un déplacement pour rien

La délégation du PSG, qui était déjà arrivée dans le sud de la France, a dû faire un aller-retour express : en raison des forts intempéries dans le sud-est de la France -- les départements du Var et des Alpes-Maritimes, limitrophe de la Principauté de Monaco, ont été placés en alerte rouge pluie-inondation par Météo France --, le match contre l'ASM n'a finalement pas pu avoir lieu.

"La Commission des compétitions de la Ligue de football professionnel fixera ultérieurement la date de la rencontre" entre le PSG, leader du championnat, et Monaco, 14e du classement, a indiqué l'instance dans un communiqué.

Face à un calendrier démentiel jusqu'à la trêve, avec un match programmé tous les trois jours pour le PSG en raison notamment de la Ligue des champions et de la Coupe de la Ligue, la rencontre pourrait devoir se jouer en 2020.

Un millier de supporters parisiens était attendu en Principauté dimanche soir. Le PSG s'est engagé à leur adresser "un mail avec les modalités d'échange ou de remboursement" sur son compte Twitter.

Les prochains matches du PSG et de Monaco sont programmés à mercredi, respectivement contre Nantes et Toulouse, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1.

. Toulouse en alerte rouge, Rennes renverse les Verts

Près de deux mois qu'ils attendaient un succès en Ligue 1 : les Nantais (6es, 23 points) ont battu Toulouse (2-1) pour revenir à un point du podium. Avec ce 5e match de rang sans victoire, Toulouse reste dernier du classement (20e, 12 pts).

Les Canaris ont bénéficié de l'exclusion du jeune Kouadio Koné (18 ans) pour un deuxième carton jaune (23e), avant un penalty provoqué par une main d'Issiaga Sylla et transformé par Abdoulaye Touré (43e).

De quoi provoquer la colère de l'entraîneur du TFC Antoine Kombouaré contre "un arbitre qui ne fait pas le boulot", selon ses propos d'après-match au micro de beIN sports.

Le TFC a ensuite concédé le break sur une frappe de Ludovic Blas (53e). Après avoir trouvé la barre transversale sur un coup franc de Max-Alain Gradel (55e), les Toulousains ont finalement réduit l'écart en fin de match avec un pénalty transformé par Aaron Leya Iseka (90e+5). Insuffisant et trop tard...

A Rennes, Saint-Etienne (9e, 22 pts) a été incapable de conserver son rapide avantage en s'inclinant sur le fil 2-1. Malgré l'ouverture du score (19e) de Loïs Diony, son premier but depuis décembre 2018, les Stéphanois ont rapidement été rejoints avec le but égalisateur de Raphinha dans la foulée (25e).

Après avoir largement dominé son adversaire en deuxième période, Rennes a réussi à arracher la victoire sur une tête gagnante de Damien Da Silva sur corner (90+4). Grâce à ce succès, les Bretons grimpent à la 11e place.



