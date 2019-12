Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Le projet de référendum d'initiative partagée (RIP) sur la privatisation d'Aéroport de Paris (ADP) a franchi mercredi le million de soutiens, un cap symbolique sur lequel ses partisans misent pour pousser le président Emmanuel Macron à consulter les Français.

Le projet de référendum d'initiative partagée (RIP) sur la privatisation d'Aéroport de Paris (ADP) a franchi mercredi le million de soutiens, un cap symbolique sur lequel ses partisans misent pour pousser le président Emmanuel Macron à consulter les Français.



Le Conseil constitutionnel a enregistré au 4 décembre 1.000.500 signatures soit 31.500 soutiens de plus que lors du dernier pointage effectué par les "Sages" le 20 novembre (969.000 soutiens).

Si on est encore loin des 4,7 millions de soutiens (10% des électeurs inscrits) exigés par la Constitution pour valider la proposition de loi référendaire, le million de signatures est brandi par les partisans du RIP comme un seuil symbolique engageant, selon eux, le président de la République Emmanuel Macron.

Après la crise des "gilets jaunes" où la question de la démocratie participative était en débat, le chef de l'Etat avait expliqué vouloir abaisser le seuil de déclenchement du RIP à un million dans le cadre de la prochaine réforme constitutionnelle qu'il entend mener.

Quelque 250 députés et sénateurs (de LFI à LR, avec le soutien du RN) avaient déclenché début avril la procédure du RIP, introduite dans la constitution en 2008 mais jamais utilisée.

Dès l'annonce du cap franchi, le porte-parole du PS Boris Vallaud a interpellé le président de la République sur Twitter: "Vous demandiez 1.000.000 de signatures pour un référendum ? Nous y sommes aujourd'hui (...). Chiche ?"

Les groupes parlementaires à l'origine du RIP ont déjà annoncé qu'ils demanderaient à rencontrer le président Macron.



Par Jean-Louis DE LA VAISSIERE - © 2019 AFP