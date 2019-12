La Ligue des champions féminine fait sa mue: un tour principal sous forme d'une phase de poules qualificative pour les quarts sera introduit à partir de 2021-2022, a annoncé mercredi l'UEFA, tentant de renforcer l'intérêt de l'épreuve sur le modèle de son homologue masculine.

Le comité exécutif de la confédération européenne a validé mercredi après-midi le principe d'une phase de groupes à 16 avec quatre poules de quatre équipes s'affrontant en matches aller-retour, un système similaire à celui pratiqué chez les messieurs depuis la lucrative réforme de la Coupe des clubs champions devenue Ligue des champions en 1992.

"Nous espérons que la Ligue des champions féminine puisse décoller davantage", a déclaré en conférence de presse Giorgio Marchetti, secrétaire général adjoint de l'UEFA. "C'est sans doute le bon moment pour y aller, pour faire pour les dames ce qui a été fait il y a longtemps pour les hommes. Nous espérons une meilleure compétition."

Lancée en 2001 sous le nom de Coupe féminine de l'UEFA, la Ligue des champions dames présente pour l'heure un format avec un tour préliminaire sous forme de poules, puis un tableau principal débutant à partir des seizièmes de finale, dont les affiches sont souvent trop déséquilibrées et de faible intérêt sportif.

Dans ce schéma, les têtes de séries entrent en lice seulement en seizièmes, avec 2 clubs qualifiés pour les plus grandes nations. Ce format à élimination directe ne favorise pas le spectacle, les grandes écuries franchissant facilement des adversaires trop faibles jusqu'à atteindre les quarts de finale. Et les seizièmes et huitièmes prévoyant des tirages protégés, les premières affiches ne surviennent habituellement pas avant le top 8 final.

L'Olympique lyonnais, quadruple tenant de la Ligue des champions féminine, doit défier en quarts le Bayern Munich fin mars, tandis que le Paris SG défiera Arsenal. La finale de l'édition 2020 est prévue le 24 mai à Vienne, en Autriche.

AFP