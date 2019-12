Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

Un policier californien accusé d'avoir caressé la poitrine d'une femme morte est l'objet d'une enquête, a confirmé mercredi à l'AFP la police de Los Angeles.

"Une enquête administrative a été lancée", a déclaré Chris Ramirez, porte-parole de la police de Los Angeles, sans donner plus de détails.

Un responsable, proche du dossier, a expliqué sous couvert d'anonymat que le policier accusé et son coéquipier étaient intervenus après la découverte d'une femme morte dans un appartement.

Une fois sa mort établie par les agents, l'un d'eux a quitté la pièce où se trouvait le corps.

"L'accusé est retourné là où se trouvait la femme morte et lui aurait caressé la poitrine", a ajouté la source.

Bien que l'agent ait désactivé sa caméra embarquée, celle-ci a continué à tourner pendant deux minutes et permis d'enregistrer les images.

C'est durant une inspection de routine qu'elles ont été découvertes.

Le syndicat des policiers de Los Angeles a dénoncé dans un communiqué des accusations "extrêmement perturbantes".

Si elles se confirmaient, un tel comportement serait "non seulement immoral, mais extrêmement perturbant et ne représenterait pas les valeurs, comme le respect des morts, que nous, officiers de police, chérissons", a ajouté le syndicat.

Le policier incriminé a été mis à pied à titre conservatoire en attendant le résultat de l'enquête.



