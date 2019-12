Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 58 minutes

Willy Bardon, qui a avalé "un produit" vendredi soir après l'annonce de sa condamnation à 30 ans de réclusion pour l'enlèvement, la séquestration suivis de mort et le viol d'Elodie Kulik, est "toujours en réanimation" mais son état "a été stabilisé", a annoncé samedi à l'AFP le procureur d'Amiens.

Willy Bardon, qui a avalé "un produit" vendredi soir après l'annonce de sa condamnation à 30 ans de réclusion pour l'enlèvement, la séquestration suivis de mort et le viol d'Elodie Kulik, est "toujours en réanimation" mais son état "a été stabilisé", a annoncé samedi à l'AFP le procureur d'Amiens.



"L'état de Willy Bardon a été stabilisé par les médecins au cours de la nuit" mais "son pronostic vital reste engagé", a déclaré le procureur Alexandre de Bosschère, ajoutant que "d'après les proches contactés cette nuit et d'après les analyses réalisées, il a absorbé un produit pesticide".

"Une enquête a été ouverte par le parquet d'Amiens pour déterminer les circonstances des faits", a-t-il poursuivi, jugeant qu'il serait possible d'en "savoir davantage sur les perspectives d'évolution de son état de santé en milieu d'après-midi".

Willy Bardon reste "sous escorte policière constante au centre hospitalier", a-t-il encore dit.

Selon une source proche du dossier, qui a indiqué à l'AFP être "relativement optimiste", "on devrait savoir en fin de journée si M. Bardon est tiré d'affaire".

Vendredi soir, quelques secondes après l'énoncé du verdict par la présidente de la cour d'assises à Amiens, Willy Bardon, abattu et tremblant, avait ingurgité "quelque chose" -selon son avocat Me Stéphane Daquo- ressemblant à un cachet, puis le contenu d'une bouteille d'eau.

"On ne sait pas comment il a pu cacher ça" alors qu'il avait "été fouillé", avait alors déclaré à la presse M. de Bosschère, indiquant que Willy Bardon avait confié à un "proche" qu'il "attenterait à ses jours s'il était condamné".



Par Sophie MAKRIS - © 2019 AFP