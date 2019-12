Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Les deux stars du Paris SG Kylian Mbappé et Neymar sont titularisées ensemble pour la deuxième fois de la saison pour jouer samedi à Montpellier lors de la 17e journée de Ligue 1.

Les deux stars du Paris SG Kylian Mbappé et Neymar sont titularisées ensemble pour la deuxième fois de la saison pour jouer samedi à Montpellier lors de la 17e journée de Ligue 1.



L'international tricolore et le Brésilien avaient débuté côté à côte mercredi au Parc des Princes lors du succès poussif devant Nantes (2-0), où ils ont marqué un but chacun (sur penalty pour Neymar).

L'un et l'autre joueront sur un côté de l'attaque parisienne pour alimenter l'avant-centre argentin Mauro Icardi, titularisé aux dépens de son compatriote Angel Di Maria.

Privé du milieu Marco Verratti et de l'attaquant uruguayen Edison Cavani, ménagés en raisons respectivement d'un souci à la cuisse et au mollet, le PSG s'appuiera sur une organisation en 4-3-3, avec un milieu composé de Leandro Paredes, Pablo Sarabia et Idrissa Gueye.

Le défenseur brésilien Marquinhos, resté vendredi auprès de sa compagne qui a donné naissance à leur deuxième enfant, a quant à lui été laissé au repos par le club de la capitale.

Presnel Kimpembe, qui a purgé un match de suspension, et le latéral gauche Bernat débuteront en défense face à Montpellier, où l'entraîneur Michel Der Zakarian laisse une nouvelle fois sur le banc le meneur de jeu Florent Mollet, lui préférant le jeune Joris Chotard.

Les équipes:

Montpellier: Rulli - Souquet, Pedro Mendes, Hilton (cap.), Congré, Oyongo - Chotard, Le Tallec, Savanier - Laborde, Delort

Paris SG: Navas - Meunier, Silva (cap.), Kimpembe, Bernat - Gueye, Paredes, Sarabia - Mbappé, Icardi, Neymar

Arbitre: Antony Gautier



Par Laure FILLON - © 2019 AFP