Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Septième de Ligue 1, Saint-Etienne a calé dans la course au podium, dimanche à Reims (3-1), un revers qui fait les affaires de Marseille (2e) et Bordeaux (5e), adversaires en soirée lors de l'affiche de la 17e journée au Vélodrome.

Septième de Ligue 1, Saint-Etienne a calé dans la course au podium, dimanche à Reims (3-1), un revers qui fait les affaires de Marseille (2e) et Bordeaux (5e), adversaires en soirée lors de l'affiche de la 17e journée au Vélodrome.



Les Verts avaient l'occasion de revenir à hauteur de Lille, troisième du Championnat de France, en cas de succès à Auguste-Delaune. Mais ils n'ont pas su remettre les ingrédients aperçus mardi contre Nice (4-1) à domicile.

Plus entreprenants, les Rémois ont marqué sur leur seul tir cadré en première période, d'un joli retourné acrobatique de Rémi Oudin (10e). Romain Hamouma a égalisé (59e) sept minutes après son entrée en jeu. Mais Boulaye Dia (68e) et Moussa Doumbia (90e+2) ont remis Reims devant.

Il s'agit de la seconde défaite de l'ère Claude Puel, l'entraîneur arrivé début octobre dans le Forez. Et dimanche prochain, son équipe reçoit le leader Paris SG à Geoffroy-Guichard...

Après sa victoire dimanche, la première depuis celle contre Montpellier (1-0) le 19 octobre, Reims se classe au huitième rang de Ligue 1 avec seulement une longueur de retard sur Saint-Etienne qui, de son côté, compte autant de points que Lyon.

L'équipe de David Guion a montré une nouvelle fois qu'elle était capable de faire tomber un "gros" du championnat. Depuis le début de saison, les Rémois ont gagné à Marseille, Paris et Rennes, tout en battant Lille à domicile.

- Nantes en embuscade -

En fin d'après-midi, Reims et Saint-Etienne pourraient se faire doubler au classement par Nantes (11e) qui reçoit le mal-classé Dijon (coup d'envoi à 17H00).

En soirée, l'affiche entre Marseille et Bordeaux promet de faire des étincelles au Vélodrome. Les deux rivaux historiques du Championnat de France restent sur une série de cinq matches sans défaite en Ligue 1: les Olympiens ont gagné les cinq, les Girondins comptent trois succès et deux matches nuls.

Même en cas de défaite, l'OM resterait dauphin du PSG. Mais ce revers offrirait sur un plateau le titre honorifique de "champion d'automne" à son rival parisien, victorieux samedi de Montpellier (3-1). Et Bordeaux reviendrait à la troisième place avec seulement deux points de retard.

Au Vélodrome, l'entraîneur marseillais André Villas-Boas devrait faire confiance de nouveau à ses hommes en forme Valentin Rongier et Dimitri Payet, en appui de l'avant-centre argentin Dario Benedetto.

Son compatriote portugais Paulo Sousa pourra s'appuyer sur le jeune attaquant nigérian Josh Maja, auteur d'un triplé avec Bordeaux mardi contre Nîmes (6-0).



- © 2019 AFP